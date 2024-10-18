Цена могущества: ядерные страны выбрасывают тысячи долларов каждую минуту на оружие массового поражения (инфографика)

Это дорогое удовольствие

Владение ядерным оружием для страны означает не только статус мирового государства, но и огромные финансовые затраты. Содержание такого арсенала требует постоянного технического обслуживания, модернизации и обеспечения безопасности. Страны-владельцы ядерного оружия тратят миллиарды долларов ежегодно на поддержку своих ядерных программ. Эти средства идут на разработку новых технологий, обучение персонала и создание соответствующей инфраструктуры. Выяснилось, что это очень дорогое удовольствие.

По данным отчета Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN) за июнь 2024 года, девять стран мира, владеющих ядерным оружием, тратят астрономические суммы на его содержание. Рассмотрим более подробно, во сколько обходится ядерный арсенал каждому из этих государств.

США — 97 983 доллара ежеминутно

Соединенные Штаты Америки, имея самый большой ядерный арсенал в мире (5044 единицы), тратят на его содержание 51,5 миллиарда долларов в год. Это означает, что каждую минуту США тратят 97 983 доллара на свою ядерную программу. В 2023 году страна увеличила эти расходы на 7,8 млрд долларов.

Китай — 22 546 долларов ежеминутно

Имея 500 единиц ядерного оружия, Китай тратит на его содержание 11,9 миллиарда долларов в год. Это означает, что каждую минуту Китай тратит 22546 долларов на свой ядерный арсенал. В 2023 году страна увеличила эти расходы на 744 миллиона долларов.

Россия — 15 808 долларов ежеминутно

Российская Федерация, владеющая 5580 единицами ядерного оружия, ежегодно тратит на его содержание 8,3 миллиарда долларов. Это составляет 15 808 долларов ежеминутно. В 2023 году Россия увеличила свои расходы на ядерное оружие на 477 миллионов долларов.

Великобритания — 15 331 доллар ежеминутно

Соединенное Королевство, владея 225 единицами ядерного оружия, ежегодно тратит на его содержание 8,1 миллиарда долларов (6,5 миллиарда фунтов стерлингов). Это составляет 15 331 доллар ежеминутно. В 2023 году Великобритания увеличила свои расходы на ядерное оружие на 1,2 млрд долларов.

Франция — 11 531 доллар ежеминутно

Франция, имея менее 300 единиц ядерного оружия, тратит на его содержание 6,1 миллиарда долларов в год. Это означает, что каждую минуту Франция тратит 11531 доллар на свой ядерный арсенал. В 2023 году страна увеличила эти расходы на 325 миллионов долларов.

Индия — 5057 долларов ежеминутно

Индия, владея 170 единицами ядерного оружия, ежегодно тратит на его содержание 2,7 миллиарда долларов. Это составляет 5057 долларов ежеминутно. В 2023 году Индия увеличила свои расходы на ядерное оружие на 66 миллионов долларов.

Пакистан — 1924 доллара ежеминутно

Пакистан, имея также 170 единиц ядерного оружия, тратит на его содержание 1 миллиард долларов в год. Это означает, что каждую минуту Пакистан тратит 1924 доллара на свой ядерный арсенал. В 2023 году страна увеличила эти расходы на 177 миллионов долларов.

Израиль — 2075 долларов ежеминутно

Израиль, официально не подтверждающий наличие ядерного оружия, но по оценкам 90 единиц, тратит на его содержание 1,1 миллиарда долларов в год. Это составляет 2075 долларов ежеминутно. В 2023 году Израиль увеличил свои расходы по ядерному оружию на 25 миллионов долларов.

Северная Корея – 1629 долларов ежеминутно

Северная Корея, имея примерно 50 единиц ядерного оружия, ежегодно тратит на его содержание 856 миллионов долларов. Это означает, что каждую минуту Северная Корея тратит 1629 долларов на ядерный арсенал. В 2023 году страна увеличила эти расходы на 39 миллионов долларов.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что будет, если РФ применит ядерное оружие. В таком случае от Североатлантического альянса следует ожидать масштабного ответа.