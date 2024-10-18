У жодному разі не готуйте так печінку: чому продукт виходить твердим та сухим

Ці поради вам знадобляться

Печінка є корисним та недорогим продуктом, з якого можна приготувати тортик, посмажити з цибулькою та яблуками чи зробити паштет. Однак люблять печінку далеко не всі. Декого відвертає специфічний запах субпродукту, а інші, ймовірно, просто не вміють його готувати.

Сьогодні ми хочемо поділитися порадами і лайфхаками, завдяки яким печінка вийде ніжною, соковитою та дуже смачною. Яких помилок не варто допускати під час приготування печінки розповів шеф-кухар Роберт Фаррар Капон. Матеріал був опублікований у друкованій версії газети The New York Times ще у 1985 році.

Помилки під час приготування печінки

Не варто пересмажувати печінку

Печінка – це дуже ніжне і м'яке м'ясо, яке легко зіпсувати, якщо перетримати на сковорідці. Щоб зберегти її соковитість, варто смажити на високому вогні протягом короткого часу. Це допоможе уникнути пересушування і зробить печінку смачною та м'якою.

Смаження замороженої печінки – не найкраще рішення

Смажити печінку, що була заморожена, не варто, адже вона може перетворитися на однорідну масу. Під час приготування така печінка втрачає свою текстуру. Якщо ви плануєте смажити печінку на сковорідці, краще віддавати перевагу свіжому продукту.

Не готуйте печінку відразу

Перш ніж почати приготування печінки, важливо очистити її від судин і плівок. Це не слід ігнорувати, адже правильно очищена печінка буде соковитою і м'якою.

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