Об истребителях Gripen для Украины, Плане победы и поражении России: интервью с министром обороны Швеции

Пол Йонсон считает, что Украина станет ценным членом НАТО.

Швеция стала членом Североатлантического альянса в марте 2024 года. Но, получив над головой "зонтик НАТО", Стокгольм не расслабился, а еще сильнее взялся за собственную оборону. Недавно шведское руководство анонсировало многолетний амбициозный план наращивания расходов на войско из-за риска нападения России.

Кроме того, Швеция является одним из ведущих доноров помощи для Киева на душу населения, предоставляя более четырех миллиардов евро военной поддержке.

На полях министериала в Брюсселе международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова пообщалась с министром обороны Швеции Полом Йонсоном по поводу намерений по передаче Украине истребителей Gripen, украинского Плана победы и операций ВСУ на территории РФ.

"Мы уже выделили деньги на запчасти для Gripen"

— Господин министр, почему для Швеции сейчас важно увеличить расходы на собственную оборону? С какими угрозами сталкивается страна, учитывая российские провокации?

— Несколько дней назад мы представили в парламенте Швеции новый законопроект по ежегодному оборонному плану, рассчитанному на пять лет. Он включает в себя значительные инвестиции в оборону, а также наш многолетний финансовый пакет поддержки Украины, который составляет примерно 2,5 миллиарда евро на 2024, 2025 и 2026 годы. Поэтому это тоже часть нашей поддержки Украины. Это неотъемлемая часть нашей политики безопасности и обороны.

Как и Украина, мы понимаем, что Россия безрассудна, опасна и чрезвычайно агрессивна, и она идет на большие политические и военные риски. Поэтому очень важно наращивать сильные вооруженные силы. Мы чувствуем себя безопаснее в НАТО, НАТО становится сильнее с нами, но членства в Альянсе недостаточно.

Мы также должны развивать наши национальные силы обороны, в то же время продолжая поддерживать Украину. Это, конечно, правильное решение, но тоже разумное, ведь это инвестиция в нашу собственную безопасность. Украина сейчас европейский щит против российской военной экспансии.

— Соглашение по безопасности между нашими странами предполагало перспективу возможного предоставления истребителей Gripen. Расскажите о прогрессе в этом вопросе.

— Когда мы общались с другими странами, являющимися частью Коалиции военно-воздушных сил, они попросили нас сосредоточиться сейчас на поставке наших систем дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (AWACS или ДРЛВ). Мы ведем тесный диалог с украинской стороной по этому поводу.

Благодаря поставке этой платформы, а также истребителям F-16 и системы Link-16 (защищенная система передачи информации, которая используется НАТО – Ред.), можно будет осуществлять командование и контроль для этих платформ, что умножит силы.

В нашем последнем пакете поддержки мы также выделили 200 миллионов евро на запасные части для Gripen, если мы решим передать их Украине. Поэтому мы уже приняли активные меры, чтобы иметь возможность сделать это.

Однако нас проинформировали, что Украина сосредоточивает внимание на нашей модели AWACS Ascot 890 и F-16. Но я никоим образом не исключаю возможности передачи Gripen на более позднем этапе. Мы уже приняли меры, чтобы это было вариантом.

"Не имеем возражений против операций Украины в РФ"

— И к теме этой недели. План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Какова позиция Швеции по поводу плана и его реалистичности, и как Стокгольм планирует приобщиться к воплощению плана в жизнь?

– Мы, конечно, приветствуем этот план. И сегодня вечером (разговор состоялся 17 октября, накануне заседания совета Украина-НАТО — Ред.) мы получим больше информации от вашего президента и министра Умерова, и я с нетерпением жду этого.

Что касается членства Украины в НАТО, вы находитесь на необратимом пути к тому, чтобы стать полноправным членом Альянса. У вас есть важные ресурсы, которые также важны для НАТО, в частности, в области инноваций и военных возможностей. И, как мне известно, что и важно для вас, и это часть плана – мы не накладывали никаких ограничений (относительно ударов по РФ — Ред. ) на платформы и системы, которые мы передали Украине. Потому что Украина имеет право защищать себя в соответствии с международным правом как на своей территории, так и за ее пределами, поскольку Россия является агрессором.

— Одна из составляющих плана — продолжение операций Украины на территории России. Какова позиция Швеции — должен ли Киев продолжать такие операции как Курская? Какой они несут эффект?

— Насколько я понимаю, целью [этих операций] является не захват российской территории, а препятствование линиям поставок между Россией и территорией Украины. И я считаю, что это вполне законно, поскольку именно Россия является агрессором. Я знаю, что пока украинские силы не атакуют гражданские объекты, и они этого не делают, они действуют пропорционально и в соответствии с международным правом. Поэтому у нас нет возражений против таких действий, ведь именно Россия начала эту войну.

"Призываем других делать больше для Украины"

— Знаете, одновременно продолжаются дискуссии о переговорах между Украиной и Россией, звучат разные сценарии, как это может выглядеть. Ваша позиция по переговорному процессу?

— Единственный, кто может решать, стоит ли Украине вести переговоры, это украинский народ. Если вы считаете, что сейчас подходящее время для переговоров или в любое другое время, когда вы решите, что это правильно, мы, конечно, поддержим вас в этом. Если же вы решите продолжать освобождать свою территорию, мы предоставим вам военную поддержку. Но это вопрос исключительно для Украины. Никто другой не должен принимать это решение.

— По вашему мнению, делает ли Запад сейчас достаточно с военной точки зрения, чтобы Украина, наконец, получила преимущество на поле боя?

— Чтобы победила в этой войне.

— Да, получила преимущество и наконец победила.

— Если брать на душу населения, мы являемся одними из самых больших доноров [помощи для Украины]. И мы призываем других также сделать больше. Я бы, конечно, хотел, чтобы не было такой необходимости. Но мы будем поощрять всех поднять планку и продолжать поддерживать Украину, ведь речь идет не только о будущем Украины, но и о будущем европейского порядка безопасности и о том, в какой Европе мы хотим, чтобы наши дети росли.