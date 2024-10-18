Киевлян переполошило странное явление не ТЭЦ: что это было на самом деле (видео)

Гул и шум не связан с российской атакой

В пятницу, 18 октября, киевлян переполошило странное явление на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на Дарнице. Ведь у одной из труб собирался густой белый дым.

Как отмечали местные каналы, оттуда доносились странные звуки на весь район. В то же время виднелся якобы дым, но запаха гари не было.

Впоследствии оказалось, что это необычное явление не пожар, а плановый сброс пара, который входит в подготовку к отопительному сезону.

"Стоп-кипиш, это сброс пара перед отопительным сезоном", — говорится в сообщении.

Также это явление сопровождается сильным шумом и гулом, который может походить на звук от "шахеда" или ракеты. Но эти звуки в столице не связаны с российской атакой.

"Друзья, гул в небе, что слышно, — это не "шахеды" и не самолеты, это связано со сбросом в воздух пара на ТЭЦ. У нас сейчас все спокойно", — пишут паблики.

В сети также публикуют видео, где слышен характерный гул, напугавший киевлян.

Напомним, что утром 18 октября в Киеве фиксировалось сильное задымление. Столб черного дыма появился в Печерском районе Киева, недалеко от "Родины-Матери". Однако, несмотря на дым, воздух в Киеве не загрязнен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в центре Киева вспыхнул сильный пожар в многоэтажке. Предварительно горел элитный ЖК "AuRoom" на Жилянской.