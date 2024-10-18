В Украине ликвидировали российского полковника-артиллериста, детали (фото)

Прощались с оккупантом в Пензе, в Доме офицеров

В Украине уничтожен очередной высокопоставленный российский офицер. Полковник Сергей Богоносцев являлся начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады, а ранее участвовал в войне в Сирии.

Об этом сообщают российские СМИ. Прощались с оккупантом в Пензе, в Доме офицеров.

На войну в Украину полковник пошел добровольцем. На фронте оказался в апреле 2023 года и был "начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады". Ликвидировали полковника 10 октября.

"За проявленное мужество и героизм был награжден медалью "За отвагу", — пишут российские СМИ.

Похороны Богоносцева посетил даже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который, как утверждают журналисты, "выразил соболезнования родным и близким полковника".

Сергей Богоносцев

Примечательно, что Богоносцев был занесен в базу "Миротворца". Там говорится, что он российский наемник, агент или внештатный сотрудник ГУ ГШ РФ и числился в подразделении: ЧВК "Вагнер". Родился Богоносцев 20 сентября 1967, а службу проходил в Пензенском артиллерийском инженерном институте.

У Богоносцева осталась жена и два сына, также у оккупанта есть брат, проживающий в Тольятти, РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Подмосковье убили высокопоставленного ГРУшника. Он погиб на месте, а его машина в момент убийства была заведена.