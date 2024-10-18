Умеров рассказал, поддерживают ли страны-члены приглашение Украины в НАТО

Дни в Брюсселе были очень продуктивными для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о единодушной поддержке вступления Украины в НАТО со стороны стран-членов Альянса. Такое заявление он сделал во время итоговой пресс-конференции в Брюсселе, где с 16 по 18 октября проходил саммит ЕС.

Об этом с места событий сообщает корреспондентка "Телеграфа" Ольга Кириллова. По словам Умерова, дни в Брюсселе были очень продуктивными для Украины. Ни у одной страны НАТО не было такого уникального формата встреч.

"Фактически, не являясь формально членом альянса, Украина уже сейчас имеет ежемесячный диалог на уровне министров обороны, министров иностранных дел и руководства стран с членами НАТО… Встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны прошла очень продуктивно. Мы с коллегами открыто и очень откровенно проговорили все риски, с которыми сегодня сталкиваемся", — заметил Умеров.

В то же время, по словам министра обороны, от стран-участниц Альянса не прозвучало ни одного вопроса о приглашении Украины в НАТО.

"Очень честно скажу, никакого вопроса не было. Я думал, что будет вопрос, что кто-то хочет, кто-то не хочет, такого нет. Все желают, чтобы Украина была в НАТО. Больше вопросов было, как мы можем помочь сейчас и как быстро это можно сделать. Это внутренние вопросы, они будут говорить внутренне. Но я по залу, по ощущению, вообще не услышал ничего против", — заявил Умеров.

Министр также прокомментировал публичные заявления американских представителей о том, что еще не время для вступления Украины в НАТО.

"Знаете, нам говорили, что всегда не время быть частью Европы, не время беспокоить кого-то. Мы должны жить по своему плану. По своему плану мы хотим быть страной НАТО, страной Евросоюза", — заметил Умеров.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, по мнению президента Зеленского, приглашение Украины в НАТО нужно именно сейчас, это ключ к миру. Согласно Плану победы именно этот пункт является главным и ключевым.