Шерше ля Безуглая. Скандальный депутат Яременко уходит из комитета

Герой скандала "анал-табу" отказывается заниматься международной политикой вместе с Безуглой

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко хочет выйти из парламентского комитета по внешней политике из-за присутствия там депутата Марьяны Безуглой. Она недавно присоединилась к команде комитета после исключения из оборонного.

Об этом "Телеграфу" сообщил источник в руководстве фракции. Сам Яременко подтвердил свое намерение.

"Я уже подал соответствующее заявление, оно одобрено руководством фракции, но эти решения принимаются в виде постановления ВРУ, поэтому оно сейчас на рассмотрении. В настоящее время я продолжаю работать там, где и был", — прокомментировал он.

На вопрос, действительно ли причиной стала Безуглая, Яременко отказался отвечать. Он добавил, что планирует присоединиться к комитету по правам человека и реинтеграции.

Напомним, в октябре 2019 года по украинскому обществу прокатился скандал с участием народного депутата Яременко. Журналисты во время сессии парламента зафиксировали его переписку, в которой обсуждался заказ интимных услуг. Яременко читал анкеты девушек в сети онлайн-знакомств. В переписке одна из женщин сообщила, что рассматривает секс, но "анал — табу".

Богдан Яременко

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября Верховная Рада уволила Безуглую с должности заместителя комитета по обороне. Ее по собственному желанию перевели в комитет по внешней политике.