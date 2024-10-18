Переводим часы на зимнее время: как это сделать в телефоне и ноутбуке

Некоторые гаджеты переводят время "автоматом", но вы можете сделать это и вручную

В ночь с 26 на 27 октября в Украине состоится переход на зимнее время. Ровно в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. Как это сделать вручную на телефонах и компьютерах — читайте в материале "Телеграфа".

Электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры (ПК), обычно автоматически обновляют время. Однако не все устройства поддерживают эту функцию.

Как перевести время в телефоне

Устройства на базе Android и iOS автоматически переводят часы на зимнее время, при условии активированной функции автоматической синхронизации времени. Проверить это вы можете в разделе "Дата и время" в настройках.

Если у вас кнопочный телефон и он не имеет доступа к интернету, то вам не переведет время "автоматом". В таком случае необходимо зайти в "Настройки", открыть раздел "Дата и время" и вручную изменить время на зимнее.

Как перевести время на ноутбуке, ПК

Эти устройства автоматически синхронизируют время. Это работает на всех операционных системах, включая Windows и iOS. Чтобы убедиться, что функция автоматической настройки времени включена, выполните следующие действия: щелкните правой кнопкой мыши на часах в панели задач Windows и выберите опцию "Настроить дату и время". В открывшемся окне появятся две настройки:

Установка времени автоматически. Установка часового пояса автоматически.

Убедитесь, что оба переключателя активны.

Напомним, что в 2024 году украинцы в последний раз переводят часы. Ранее "Телеграф" рассказывал, как это повлияет на организм человека.