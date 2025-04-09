Церковный праздник 9 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять удачу и деньги

Следуйте главным традициям и запретам этого дня

В среду, 9 апреля, православные и греко-католики чтят память святого мученика Евпсихия и преподобномученика Вадима, архимандрита, и семи его учеников. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 22 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой мученик Евпсихий был христианином, который пострадал за веру в III или IV веке. О его жизни и мученичестве мало известно, но он был одним из тех, кто стойко перенес гонения на христиан в те времена.

Преподобномученик Вадим, архимандрит, и его семь учеников стали известны своей преданностью христианской вере и мученической смертью. Они были арестованы и пострадали за отказ от языческих обрядов.

Что можно делать 9 апреля:

Согласно церковным предписаниям, верующие сегодня могут принять участие в исповеди и причастии, чтобы очистить душу и укрепиться в вере. Также можно обратиться к святым мученикам с молитвами о помощи в трудных ситуациях;

В народе верили, что в этот день начинают собирать первые весенние травы, которые потом используют в лечебных целях;

Это время также было связано с генеральной уборкой дома и двора. Чистота воспринималась как символ того, что семья готова к приходу нового сезона.

Что можно и запрещено делать в среду, 9 апреля

Что нельзя делать 9 апреля:

Не стоит заниматься тяжелыми работами. В церковной традиции день 9 апреля считается временем для молитвы и подготовки к Пасхе. Тяжелые физические работы, такие как строительство или хозяйственные дела, не приветствовались, так как они мешают сосредоточению на духовной жизни;

Не начинать новые дела. Считалось, что начинать что-то новое в этот день — например, запускать новый проект или начинать важные переговоры — может привести к неудаче;

Не спорить и не раздражаться. День памяти мучеников связан с идеей терпимости и прощения, поэтому ссоры, скандалы и раздражительность в этот день воспринимались как нарушение духовного равновесия;

Нельзя давать в долг. В народных верованиях считалось, что в этот день не стоит давать деньги в долг, чтобы не навлечь в будущем финансовые проблемы.

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