Россияне били беспилотниками по Харькову, Днепру и Краматорску: какие последствия

Есть много пострадавших во всех трех городах из-за атаки россиян, также есть многочисленные повреждения и разрушения жилья

Российские оккупанты вечером 8 апреля в очередной раз били ударными беспилотниками по Украине. Под атаку россиян попали Днепр, Харьков и Краматорск, во всех городах в результате ударов есть пострадавшие, разрушения и повреждения жилой инфраструктуры.

О последствиях атаки на Днепр сообщил городской голова Борис Филатов. Информацию подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Под атакой снова оказались жилые дома. В многоэтажках выбило по меньшей мере две сотни окон. Данные о разрушениях уточняем. Городские больницы принимают пострадавших. Коммунальщики ждут сигнала спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе", — написал он.

Лысак сообщил, что известно о 14 пострадавших в Днепре из-за атаки россиян, обошлось без погибших. Половину из пострадавших госпитализировали.

"На данный момент известно о 14 пострадавших из-за атаки БпЛА на Днепр. Им от 18 до 87 лет. Половина пострадавших – госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные – в среднем. Врачи все время рядом", – отметил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что за вечер по городу было более 20 прилетов, 17 из них в одном районе. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ударов врага:

Шевченковский район: БПЛА россиян упал на открытой местности.

Киевский район: из-за атаки врага есть пожар на втором этаже и крыше заброшенного здания, еще один БПЛА упал на частном дворе, есть повреждения.

Индустриальный район: падение трех БПЛА на открытой местности.

Основанский район: получил больше всего попаданий БПЛА, есть пожары.

Краматорская городская военная администрация сообщила, что по городу за вечер было одно попадание, еще четыре были за его пределами. В результате удара БПЛА россиян попал в жилую многоэтажку, уточняется количество пострадавших и масштабы разрушений.

Отметим, вечером 8 апреля российские оккупанты снова устроили масштабные обстрелы Украины. Много беспилотников атаковали Днепр и Харьков. В результате ударов по обоим городам возникли пожары, повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие.

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы 7 апреля после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что недоволен Россией из-за постоянных атак на Украину. Он сказал, что россияне "бомбят, как сумасшедшие" и в Вашингтоне от этого растет раздражение.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Младшему ребенку было всего 3 года. А в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.