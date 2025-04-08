В Украине впервые публично показали дрон, сбивающий российские "шахеды": есть ли уже результаты (фото)

В настоящее время это первый и самый успешный украинский специализированный дрон-перехватчик.

В Украине 8 апреля во время визита бельгийской правительственной делегации впервые показали украинскую разработку – дрон-перехватчик, сбивающий российские ударные БПЛА типа "шахед". Он уже активно используется для противодействия вражеским беспилотникам, есть первые результаты.

Об этом сообщает "Мы — Украина". Отмечается, что по данным разработчиков, за два месяца экспериментального применения таких дронов-перехватчиков было уничтожено более 20 БПЛА "Шахед" и около 10 разведывательных беспилотников россиян.

В настоящее время это первый и самый успешный украинский специализированный дрон-перехватчик. Его уже приняли на вооружение сил обороны Украины. Он способен работать на высоте до 5 км и развивать скорость до 200 км/ч, что позволяет ему эффективно перехватывать менее быстроходные "шахеды" и разведчики россиян.

Отметим, вечером 8 апреля российские оккупанты снова устроили масштабные обстрелы Украины. Много беспилотников атаковали Днепр и Харьков. В результате ударов по обоим городам возникли пожары, есть повреждения жилой инфраструктуры и пострадавшие.

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы 7 апреля после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что недоволен Россией из-за постоянных атак на Украину. Он сказал, что россияне "бомбят, как сумасшедшие" и в Вашингтоне от этого растет раздражение.

Напомним, что 4 апреля Россия ударила баллистической ракетой с кассетным боезарядом по жилому кварталу в Кривом Роге. В результате атаки на детскую площадку погибли 20 человек, среди них 9 детей. Младшему ребенку было всего 3 года. А в ночь на 6 апреля Кремль совершил массированную атаку на Украину. Взрывы звучали в Киеве, Умани, Полтавской области и т.д. В результате удара пострадали офисы украинских телеканалов и медиа. Всего по Киеву и пригороду запустили до 10 баллистических ракет.