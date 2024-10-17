Весной перехода уже не будет: когда украинцы навсегда переведут часы

В этом году Украине в последний раз переведет часы на час назад

В 2024 году Украина навсегда перейдет на зимнее время и весной перевода часов уже не будет. Это связано с решением, которое приняла Верховная Рада и за которое проголосовали депутаты. Перевод часов осенью и весной с 2025 года полностью отменяется в Украине.

Когда и куда переводить часы

Традиционно часы переводятся каждый год в последнее воскресенье октября. В 2024 году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на 1 час назад. То есть если это было 04:00 то станет 03:00. Таким образом, у украинцев появится один "лишний" час для сна. И так он и останется, ведь весной перехода на "летнее" время уже не будет.

В современном мире гаджеты автоматически переведутся на час назад, поэтому у вас нет необходимости вручную переводить все устройства в доме. Разве что обычные механические час — там стрелки нужно перевести назад.

Стоит отметить, что после перехода на "зимнее" время в 2024 году Украина останется в часовом поясе GMT+2.

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