Главе Белого дома пока нечем похвастаться

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, взял паузу в переговорном процессе относительно прекращения огня в Украине. При этом сейчас нет свидетельств того, что он готов оказывать давление на Россию.

Об этом рассказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире "Мы-Украина". По его словам, американский президент просто не имеет ничего достойного упоминания.

"Я делаю вывод, что сейчас нет договоренностей, которые можно было бы финализировать во время встречи или дать какой-то импульс переговорам. При этих условиях Трамп не хочет показаться слабаком, который говорит и говорит, а результатов нет", — сказал он.

Дипломат добавил, что не видит от американского президента каких-то шагов, которые бы говорили о том, что он готов пойти на жесткие шаги в отношении России. Вместе с тем, Шамшур подчеркнул, что поступки Трампа выглядят так, будто он на данном этапе не видит в переговорах с россиянами какой-то пользы.

Стоит отметить, что в Госдепартаменте сообщили, что 10 апреля американская и российская делегации проведут консультации в Турции. Однако стороны там намерены обсудить вопросы функционирования посольств, а темы безопасности и войны в Украине обсуждаться не будут.

Как сообщалось ранее, бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко рассказал "Телеграфу", что Киев проиграл информационную войну в США и позволил российской пропаганде проникнуть в Белый дом.