"Арсенал" разбил "Реал" в Лиге чемпионов (видео)

Канониры забили прекрасные голы и приблизились к полуфиналу

Во вторник, 8 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Английский "Арсенал" на своем поле принимал "Реал" из Испании.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Арсенал", завершилась со счетом 3:0 в пользу Канониров. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме команды не включали максимальные скорости и играли довольно осторожно. Сливочные выбрали тактику второго номера, отдав мяч Канонирам. Ближе к голу были именно Пушкари, но в воротах Королевского клуба блестяще действовал Тибо Куртуа.

В середине второго тайма Канониры взвинтили темп, что привело к взятию ворот. На 58-й минуте матча Деклан Райс ударом со штрафного открыл счет в игре. Невероятно, но через 12 минут англичанин вновь забил и вновь со стандарта! Еще через 5 минут Микель Мерино добил Сливочных. Ответная игра между командами состоится в среду, 16 апреля.

"Арсенал" – "Реал" — 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 70

Предупреждения: Парти, 54

Удаление: Камавинга, 90+4 (второе предупреждение)

"Арсенал": Рая – Льюис-Скелли, Кивер, Салиба, Тимбер – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли.

"Реал": Куртуа – Алаба, Рюдигер, Асенсио, Вальверде – Камавинга, Модрич – Винисиус, Беллингем, Родриго – Мбаппе.

Статистика матча "Арсенал" - "Реал"

Добавим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин остался вне заявки на эту игру из-за травмы, а украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко остался в запасе.

Полный видеообзор матча "Арсенал" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

В параллельной игре "Бавария" проиграла "Интеру" со счетом 1:2.

Напомним, Канониры стали третьими на основном этапе ЛЧ, Сливочные показали лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ "Реал" в серии пенальти прошел "Атлетико", а "Арсенал" с легкостью выбил ПСВ.