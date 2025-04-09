Мужчину могут повторно мобилизовать, даже если он уволен по семейным обстоятельствам

Уволенные со службы по семейным обстоятельствам военные могут снова пойти служить, если потеряют основание, которое предусматривает отсрочку

Уволиться с военной службы можно по семейным обстоятельствам. Есть определенные основания, когда таким мужчинам могут дать отсрочку. Однако военнообязанного могут мобилизовать повторно.

Вся информация о военном, уволенном со службы по семейным обстоятельствам, направляется в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где он должен стать на учет. Об этом сообщил юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко в комментарии "РБК-Украина".

Как только человек появится в ТЦК и СП, он может получить отсрочку на тех же основаниях, на которых он был уволен.

Но может произойти ситуация, когда человек потеряет право на отсрочку от мобилизации. Например, лицо уволилось со службы для ухода за родителями с инвалидностью I или II группы. Если они умерли, то его отсрочка аннулируется. Поэтому бывшего военного могут снова мобилизовать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько месяцев дают отсрочку от мобилизации в Украине.