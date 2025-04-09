Чтобы не улететь в страну Оз: американцы оригинально укрылись от торнадо

Райан Хейган и Бадди Ролли, узнав о приближении шторма, решили применить нестандартный подход для защиты. Несмотря на то, что идея возникла в последнюю минуту, она оказалась эффективной, и их покрытый фургон стал вирусным в TikTok, привлекая внимание миллионов пользователей

США продолжают возмущать не только политические водовороты, но и естественные. Только в марте мощная непогода наделала беды, как часть штатов снова накрыли торнадо и наводнения. В штате Кентукки двое мужчин решили оригинально защититься от торнадо — они зарыли старый минивэн в землю, сделав импровизированное укрытие.

О необычном решении рассказали в FOX Weather. Райан Хейган и Бадди Ролли решили применить собственный подход, чтобы обезопасить себя. Несколько месяцев назад Райан купил мини-экскаватор на Temu. С его помощью мужчины зарыли в землю фургон, который использовался ранее на автостоянке отца Бадди для запчастей.

Минивэн зарыли под землю

На все ушло пять часов. Бадди, его жена, их сын и Райан скрылись в минивэне под землей. Во время предупреждения о торнадо они провели там более полутора часов, имея при себе воду и перекус. Поскольку аккумулятор в фургоне работал, они смогли поддерживать внутреннее освещение. Также оставили антенну над землей, чтобы получать данные о погоде по радио.

Их решение собрало почти 2 млн просмотров на TikTok. Пользователи загадывали вопрос, не выкорчивает ли торнадо эту конструкцию и делились своими детскими воспоминаниями о подобных укрытиях со старых автобусов еще десятки лет назад.

Пользователи также подчеркнули, что план был не до конца продуман — земляная насыпь сверху слишком мала, а окна могло выдавить внутрь, поэтому их следует укрепить. Мужчины из Кентукки планируют сделать свое укрытие более постоянным и прочным, залив вокруг фургона бетон и создав новый вход через раздвижную дверь с использованием железнодорожных шпал.

Подземные укрытия от торнадо считаются золотым стандартом, но их установка, как правило, стоит немало. Другая опасность — наводнения, часто сопровождающие торнадо и как раз накрывшие Кентукки. Для этого укрытие следует устанавливать выше на склоне.

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