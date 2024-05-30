Не только Заворотнюк: какие унижавшие украинцев актрисы сериала "Моя прекрасная няня" ушли из жизни

Несколько актеров сериала постигла похожая судьба

Сегодня, 30 мая ушла из жизни 53-летняя Анастасия Заворотнюк, главная героиня российского сериала "Моя прекрасная няня". В последние годы она боролась с тяжелым недугом — раком мозга. Примечательно, что это уже не первая актриса этого сериала, которая умерла из-за онкологии. Так что можно проследить определенную аналогию.

После того, как стало известно об онкологии в Анастасии Заворотнюк, в сети начали писать об определенном проклятии, постигшем главных героев ситкома. Потому что уже есть несколько историй актеров, скончавшихся от онкологии после съемок в сериале.

Любовь Полищук

В 2006 рак унес жизни Любови Полищук, умершей в 57 лет. Она играла в сериале роль мамы няни Вики — Любовь Прутковскую. Дело в том, что в 2000 году женщина серьезно пострадала в ДТП. А уже через 5 лет у нее обнаружили рак позвоночника, который частично пришлось удалить.

Любовь Полищук, Фото из сети

Одно время Полищук лечилась в Израиле, впрочем, это не помогло. Она вернулась в Россию, где и дальше снималась в "Моей прекрасной няне". Оказалось, что многие из коллег даже не знали о тяжелой болезни женщины, потому что она не рассказывала.

В последнем периоде своей жизни женщина очень плохо себя чувствовала. У нее выпало много волос, она потеряла вес и выглядела болезненно. Когда рак начал обостряться, Полищук вернулась к своим родным и там умерла от гипертонического криза, вызванного обезболивающими средствами.

Александра Назарова

В 2019 году умерла исполнительница роли бабы Нади – Александра Назарова. Женщина боролась некоторое время с заболеванием легких. Однажды она даже впала в кому. Назарова долго пыталась побороть болезнь, но состояние только ухудшалось.

Александра Назарова, Фото из сети

Во время операции на легких ей сделали трахеостомию – вскрытие части трахеи с введением в нее специальной трубки. Когда происходило хирургическое вмешательство, у Назаровой начали отказывать другие органы. И спасти ее не удалось. Официальной причиной смерти была названа полиорганная недостаточность.

Анастасия Заворотнюк

Собственно онкология унесла жизни и главной героини сериала — няни Вики, Анастасии Заворотнюк. Диагноз – глиобластома, рак головного мозга, актрисе поставили в 2019 году. Это произошло через несколько месяцев после того, как женщина родила дочь в 47 лет. Долгое время женщина пыталась забеременеть третьим ребенком, однако это было безуспешно.

Анастасия Заворотнюк, Инстаграм Анастасии Заворотнюк

Анастасии делали искусственное оплодотворение — ЭКО. Врачи утверждали, что такая процедура подразумевает стимуляцию гормонов. Поэтому если в организме женщины уже есть раковые клетки, то это может ускорить развитие рака. Похоже, так и вышло.

В последние годы актриса не выходила на связь с публикой. Изредка в сети появлялись новости о том, что Заворотнюк продолжает лечение от рака, несмотря на то, что состояние сложное. Теперь актрисы не стало. У нее остались трое детей: Анна и Майкл — от бизнесмена Дмитрия Стрюкова, и Мила — от фигуриста Петра Чернышева.

Стоит сказать, что "Моя прекрасная няня" была тем ситкомом, где унижали украинцев и выставляли нас второсортными. Ведь по сюжету – главная героиня приехавшая приехала из Мариуполя в Москву за "лучшей жизнью". В каждой серии няню Вику демонстрировали простой девушкой из провинции, которая говорит суржиком, не умеет вести беседу и имеет плохие манеры. А другие пытались переучить и сделать ее "большой москвичкой".

Ранее "Телеграф" писал, как героиня умершей Заворотнюк унизительно высказывалась об Украине. Пользователи сети проанализировали серии и заметили, что в сериале звучало немало тезисов российской пропаганды, порочащих образ украинцев.