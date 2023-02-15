Укр

Именины Кристины в 2025 году: все дни, когда Христя празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
7053
Рассказываем про значение имени Кристина и когда у нее День ангела
Рассказываем про значение имени Кристина и когда у нее День ангела. Фото telegraf.com.ua

Не всем известно происхождение имени Христи

Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.

Значение имени Кристина

Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.

Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.

Когда День ангела Кристины?

Носительницы имени Кристина празднуют именины четыре раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим все их по порядку:

  • 6 февраля, — мученица Кристина Кесарийская (Каппадокийская);
  • 13 марта — святая мученица Кристина Персидская;
  • 18 мая, — мученица Кристина Лампсакийская;
  • 24 июля, — мученица Кристина Тирская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически нельзя пускать на тряпки старую одежду.

Теги:
#Кристина #День ангела #Именины #Значение имени