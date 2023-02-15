Именины Кристины в 2025 году: все дни, когда Христя празднует День ангела

Не всем известно происхождение имени Христи

Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.

Значение имени Кристина

Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.

Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.

Когда День ангела Кристины?

Носительницы имени Кристина празднуют именины четыре раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим все их по порядку:

6 февраля, — мученица Кристина Кесарийская (Каппадокийская);

13 марта — святая мученица Кристина Персидская;

18 мая, — мученица Кристина Лампсакийская;

24 июля, — мученица Кристина Тирская.

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