Именины Кристины в 2025 году: все дни, когда Христя празднует День ангела
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Не всем известно происхождение имени Христи
Имя Кристина, — довольно красивое и распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно произошло, что значит, и когда все Дни ангела Кристины в году.
Значение имени Кристина
Изначально имя происходит от древнегреческого слова "Христос" и буквально означает "посвященная Христу" или "имени Христа". В некоторых языках имя трансформировалось и получило первую букву "к", — Кристина. В украинском же языке оно сохранило первоначальную форму и звучит именно как Христина.
Также встречаются такие формы имени как Христя, Кристя, Кристи, Тина, Кристунька, Христинка, Христена, Хрися.
Когда День ангела Кристины?
Носительницы имени Кристина празднуют именины четыре раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим все их по порядку:
- 6 февраля, — мученица Кристина Кесарийская (Каппадокийская);
- 13 марта — святая мученица Кристина Персидская;
- 18 мая, — мученица Кристина Лампсакийская;
- 24 июля, — мученица Кристина Тирская.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически нельзя пускать на тряпки старую одежду.