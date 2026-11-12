Кому выгодна дискредитация СБУ во время войны: эксперт раскритиковал риторику медиа

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Информационные атаки на Службу безопасности Украины во время войны вызывают вопросы ответственности публичных экспертов и медиа, которые распространяют оскорбительные характеристики руководства украинской спецслужбы. Об этом заявил Владимир Цыбулько, комментируя материал политолога Владимира Фесенко, процитировавшего характеристику Александра Поклада как "служебного пса президента".

"Продолжают смешивать СБУ с грязью. Причем речь идет о спецслужбе, которая проводит успешные операции против российского агрессора и является одним из самых ненавистных для Москвы украинских институтов. Теперь Фесенко повторяет оскорбительные слова о руководителе СБУ. Здесь невольно упоминается мем: казалось, что дно уже достигнуто, но снизу постучали", — отметил Владимир Цыбулько.

По его словам, любые вопросы деятельности руководства СБУ должны рассматриваться исключительно на основе фактов и установленных обстоятельств, а не предположений.

"Самое интересное, что сам Фесенко признает: прямых юридических обвинений или подозрений относительно Поклада нет. В то же время в публичном пространстве обсуждаются предположения о возможных связях руководства СБУ с фигурантами уголовных производств. Возникает закономерный вопрос: мы говорим об объективном анализе или попытке сформировать негативное отношение к конкретному руководителю?" — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в условиях войны необходимо разграничивать законную критику деятельности правоохранительных органов и информационную риторику, которая может использоваться врагом.

"Россия системно пытается дискредитировать украинские спецслужбы, потому что они наносят ей реальные потери. И когда украинское информационное пространство наполняется оскорблениями в адрес руководства СБУ, это создает дополнительные возможности для российской пропаганды. Можно не соглашаться с кадровыми решениями президента, требовать реформ и независимого контроля. Но превращать дискуссию о национальной безопасности в соревнования в образах — безответственно", — считает Владимир Цыбулько.