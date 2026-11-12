Укр

Выгорели несколько этажей: репортаж Яна Доброносова с места смертельного удара по дому в Киеве

Автор
Анастасия Мокрик ,
Дата публикации
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Последствия удара по дому
Последствия удара по дому. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

В Соломенском районе медики оказали помощь пострадавшим на месте

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В результате удара российского беспилотника по жилому дому в Соломенском районе Киева погибла 44-летняя женщина. Число пострадавших выросло до семи.

Дрон попал в девятиэтажку. Последствия удара показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов – он снял повреждённый дом на видео.

Последние данные о пострадавших сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, медики оказали им помощь на месте.

На кадрах видно, что после попадания беспилотника выгорела целая сторона многоэтажки. Спасатели продолжают работать на месте.

В Киеве в результате удара разрушена многоэтажка
Разрушенный дом в Киеве. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
В Киеве российский дрон разрушил многэтажку
Фото с места происшествия в Соломенском районе / Ян Доброносов "Телеграф"
Российский дрон ударил по девятиэтажке в Киеве
Ян Доброносов показал фото с места удара по многоэтажке в Киеве / "Телеграф"
Последствия атаки по многоэтажке в Киеве 12 ноября
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Данные о последствиях удара обновлялись в течение утра. Сначала КМВА сообщила о двух пострадавших, затем – о пяти по состоянию на 09:30. В 10:09 стало известно о шести пострадавших. А в 10:43 киевский мэр сообщил о семи пострадавших.

В Киеве дрон разрушил многоэтажный дом
Фото с места происшествия в Соломенском районе / Ян Доброносов "Телеграф"
В Соломенском районе Киева разрушена многоэтажка
Ян Доброносов показал фото с места разрушенного дома / "Телеграф"
В Киеве дрон разрушил многоэтажный дом
В Соломенском районе на месте происшествия работают спасатели. Фото: Ян Добоносов / "Телеграф"
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Ян Доброносов показал фото с места разрушенного дома
Попадания беспилотника выгорела целая сторона многоэтажки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"
Российский дрон ударил по девятиэтажке в Киеве
Ян Доброносов показал фото с места разрушенного дома / "Телеграф"

После попадания БПЛА загорелись этажи с третьего по шестой. На уровне пятого этажа есть частичные разрушения.

Как сообщал "Телеграф", обломки российского реактивного беспилотника упали на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева, когда в школе находились дети. Подробности – в материале о падении обломков у школы. В отличие от удара по жилому дому в Соломенском районе, там обошлось без разрушений и пострадавших. Последствия атак дронов в Киеве оказались разными.

Теги:
#Киев #Соломенский район #Многоэтажка