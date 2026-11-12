Выгорели несколько этажей: репортаж Яна Доброносова с места смертельного удара по дому в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
В Соломенском районе медики оказали помощь пострадавшим на месте
В результате удара российского беспилотника по жилому дому в Соломенском районе Киева погибла 44-летняя женщина. Число пострадавших выросло до семи.
Дрон попал в девятиэтажку. Последствия удара показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов – он снял повреждённый дом на видео.
Последние данные о пострадавших сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, медики оказали им помощь на месте.
На кадрах видно, что после попадания беспилотника выгорела целая сторона многоэтажки. Спасатели продолжают работать на месте.
Данные о последствиях удара обновлялись в течение утра. Сначала КМВА сообщила о двух пострадавших, затем – о пяти по состоянию на 09:30. В 10:09 стало известно о шести пострадавших. А в 10:43 киевский мэр сообщил о семи пострадавших.
После попадания БПЛА загорелись этажи с третьего по шестой. На уровне пятого этажа есть частичные разрушения.
Как сообщал "Телеграф", обломки российского реактивного беспилотника упали на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева, когда в школе находились дети. Подробности – в материале о падении обломков у школы. В отличие от удара по жилому дому в Соломенском районе, там обошлось без разрушений и пострадавших. Последствия атак дронов в Киеве оказались разными.