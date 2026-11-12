Выгорели несколько этажей: репортаж Яна Доброносова с места смертельного удара по дому в Киеве

В Соломенском районе медики оказали помощь пострадавшим на месте

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В результате удара российского беспилотника по жилому дому в Соломенском районе Киева погибла 44-летняя женщина. Число пострадавших выросло до семи.

Дрон попал в девятиэтажку. Последствия удара показал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов – он снял повреждённый дом на видео.

Последние данные о пострадавших сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, медики оказали им помощь на месте.

На кадрах видно, что после попадания беспилотника выгорела целая сторона многоэтажки. Спасатели продолжают работать на месте.

Разрушенный дом в Киеве. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Фото с места происшествия в Соломенском районе / Ян Доброносов "Телеграф"

Ян Доброносов показал фото с места удара по многоэтажке в Киеве / "Телеграф"

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Данные о последствиях удара обновлялись в течение утра. Сначала КМВА сообщила о двух пострадавших, затем – о пяти по состоянию на 09:30. В 10:09 стало известно о шести пострадавших. А в 10:43 киевский мэр сообщил о семи пострадавших.

Фото с места происшествия в Соломенском районе / Ян Доброносов "Телеграф"

Ян Доброносов показал фото с места разрушенного дома / "Телеграф"

В Соломенском районе на месте происшествия работают спасатели. Фото: Ян Добоносов / "Телеграф"

Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Попадания беспилотника выгорела целая сторона многоэтажки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Ян Доброносов показал фото с места разрушенного дома / "Телеграф"

После попадания БПЛА загорелись этажи с третьего по шестой. На уровне пятого этажа есть частичные разрушения.

Как сообщал "Телеграф", обломки российского реактивного беспилотника упали на школьную спортивную площадку в Деснянском районе Киева, когда в школе находились дети. Подробности – в материале о падении обломков у школы. В отличие от удара по жилому дому в Соломенском районе, там обошлось без разрушений и пострадавших. Последствия атак дронов в Киеве оказались разными.