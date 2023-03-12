Именины Киры в 2025 году: все дни, когда Кира празднует День ангела

Носительницы имени Кира обычно выделяются из толпы

Женское имя Кира на сегодня не самое популярное в Украине, но имеет интереснейшую историю. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло и когда все Дни ангела Киры.

Значение имени Кира

Есть ряд теорий, откуда первоначально появилось имя Кира. Считается, что это женская версия имени Кир, которое походит от древнегреческого "господин" или персидского "подобный Солнцу". Также имя Кира может происходит от индийского имени Кирана (что значит "луч света") или ирландского Кейра (или Кьяра, что значит "темная").

Интересно, что имя Кира распространено и в Японии, где оно значит "сияющая".

Считается, что носительницы имени Кира обычно очень умные, целеустремленные, свободолюбивые, но несколько склонны к манипуляциям и глубоко в душе довольно ранимы (но скрывают это).

Когда День ангела Киры?

Носительницы имени Кира отмечают именины всего один раз в году по церковному православному календарю.

28 февраля, — преподобная дева, затворница Кира Берийская (Македонская).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по приметам строго запрещено дарить женщинам на праздники.