На официальные встречи Хмара надевает темный тактический китель

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Министр обороны Украины Евгений Хмара во время официальных встреч с руководством государства и иностранными партнерами появляется не в парадной форме, а в тактической одежде. На его черном кителе недавно заметили желто-черный шеврон с надписью MoD UKRAINE.

"Телеграф" выяснил, что означает надпись на нашивке и почему министр выбирает именно такой формат одежды.

На фото, сделанном 21 ноября 2026 года в Киеве во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с британским представителем Весом Стритингом, Евгений Хмара одет в черный тактический китель.

На правом рукаве формы видна контрастная желто-черная нашивка с надписью MoD UKRAINE. Она заметно отличается от традиционных знаков военной символики, которые используют на форменной одежде.

За столом переговоров Хмара сидел рядом с президентом Владимиром Зеленским Источник: Данило Антонюк / Укрінформ / Getty Images

Аббревиатура MoD является общепринятым англоязычным сокращением от Ministry of Defence – Министерство обороны. Такая надпись позволяет быстро идентифицировать представителя оборонного ведомства, в частности во время международных встреч, переговоров и совместных мероприятий с военными и политическими представителями других стран.

Англоязычная маркировка понятна иностранным партнерам без дополнительного перевода.

Евгений Хмара имеет опыт службы в спецподразделениях и руководства Центром специальных операций "А" СБУ. Поэтому тактическая одежда с функциональными элементами, в частности нашивками на липучках, соответствует привычному для него формату военной экипировки.

Черный китель цвета MultiCam Black имеет практический характер. Такая одежда не предполагает парадного оформления, а позволяет использовать разные нашивки в зависимости от назначения и обстоятельств.

Как сообщал "Телеграф", на встрече Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом в Киеве 21 ноября 2026 года заметили накрытые стаканы.