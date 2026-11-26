Ради строительства дворца семья открыла собственный кирпичный завод

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В Черкасской области есть настоящая жемчужина – дворец Даховских в стиле английской неоготики. Замок из красного кирпича с зубчатыми башнями и стрельчатыми окнами в селе Леськово неподалеку от Монастырища строили несколько поколений семьи.

О том, как родовая усадьба стала центром коневодства и что происходило с дворцом после отъезда владельцев, рассказал украинский блогер Кирилл Бабченко. Кони из Леськово выступали на европейских скачках, а местные всадники одерживали победы.

Дворец в Леськово строили в стиле английской неоготики

От родовой усадьбы до дворца с парком

Дворец в XIX веке начали строить братья Кароль и Казимир Даховские. Их предки уже имели усадьбу в Леськове, но братья взялись за гораздо более масштабный проект. На некоторых старых кирпичах до сих пор можно увидеть семейную маркировку.

Строительство дворца в XIX веке начали Кароль и Казимир Даховские

На старой фотографии дворца видно, как круглые и прямоугольные башни чередуются вдоль фасада. В одной из комнат сохранились фрагменты отделки: орнамент на зеленых стенах, рельефный карниз под потолком и белая кафельная печь.

В комнатах дворца сохранились детали внутренней отделки

Вокруг дворца Даховские разбили парк, обустроили пруды и проложили аллеи. С размахом строительства связана местная легенда: согласно ей, Даховские хотели превзойти Потоцких, которые создали "Софиевку" в Умани.

Дворец был частью усадьбы с парком, аллеями и прудами

Масштабы усадьбы связывают с местной легендой о соперничестве с Потоцкими

Конный завод и чайная для жителей села

Последний владелец дворца Тадеуш Даховский изучал архитектуру в Дрездене и увлекался конным спортом. При нем на территории усадьбы обустроили большие конюшни, конный завод и ипподром. Так Леськово стало известным центром коневодства.

В начале XX века Тадеуш открыл в селе чайную под названием "Общество трезвых". Местные жители могли прийти туда за чаем и конфетами, которые раздавали бесплатно.

Когда в 1917 году в Российской империи произошел большевистский переворот, Тадеуш был на конных соревнованиях в Вене. Позже Даховским пришлось покинуть Леськово.

Дом культуры, санаторий и планы восстановления

При советской власти дворец получил новое назначение. В 1925 году в нем обустроили дом культуры. В разные годы здесь также действовали пионерский лагерь, туберкулезный диспансер и военный санаторий. Позже в здании хранили медикаменты.

С 1990-х годов территория усадьбы находилась в ведении военных. Из-за закрытого режима о дворце долгое время знали даже не все жители Черкасской области.

С 1990-х годов территория дворца находилась в ведении военных

В 2020–2021 годах обсуждали планы восстановления дворца. На снимках возле одной из башен видны поврежденные ступени и участки, где осыпалась кирпичная кладка.

Планы восстановления дворца обсуждали в 2020–2021 годах

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