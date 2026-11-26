Живые растения помогают представить в интерьере один из пяти элементов фэншуй

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Каждому знаку зодиака соответствует растение с близкой ему символикой. Например, Овну советует завести алоэ вера как символ смелости, а Рыбам – фикус Бенджамина, который ассоциирует с творчеством.

Эксперт по фэн-шуй Клара Люн, владелица Clara's Green House, считает комнатные растения одним из лучших способов представить в доме элемент дерева. В китайскоей практике его учитывают наряду с огнём, водой, землёй и металлом, сообщает msn.

Зачем нужны растения в фэншуй

Фэншуй – древнее китайское искусство, цель которого – создать гармонию в окружающем пространстве. Среди его основных принципов – порядок в доме, смягчение резких линий в интерьере и приток свежего воздуха.

"Живые комнатные растения служат прекрасным наглядным напоминанием о том, что мы каждый день стремимся к позитиву и счастью в собственной жизни", – считает Люн.

Она связывает выбор растений и с тем, кто делит жилое пространство. В пример она приводит Водолея и Тельца, которым в астрологии приписывают разные привычки и взгляды на быт.

"Добавление комнатных растений и элементов фэншуй может снизить напряжение и увеличить позитивную энергию в доме", – считает эксперт.

Растения для Овна, Тельца, Близнецов и Рака

Овен (21 марта – 19 апреля) – алоэ вера. Люн видит в этом растении символ силы. Оно, по её мнению, подходит решительным Овнам, которые любят действовать спонтанно.

Живые растения напоминают о стремлении к позитиву и счастью в повседневной жизни

Телец (20 апреля – 20 мая) – пахира водная. Это денежное дерево Люн связывает с верностью и финансовым благополучием – темами, близкими практичным и трудолюбивым Тельцам.

Пахира водная для Тельца связана с верностью и финансовым благополучием

Близнецы (21 мая – 20 июня) – монстера деликатесная. Её рассечённые листья Люн связывает с радостью и оптимизмом. Именно оптимизм, по её мнению, помогает общительным Близнецам осваиваться в новой обстановке.

Монстера деликатесная в подборке для Близнецов символизирует оптимизм

Рак (21 июня – 22 июля) – толстянка. Люн подобрала для эмоциональных Раков суккулент, который запасает воду в мясистых листьях. В её интерпретации толстянка символизирует заботу и защиту.

Толстянка в подборке для Рака символизирует заботу и защиту

Растения для Льва, Девы, Весов и Скорпиона

Лев (23 июля – 22 августа) – бокарнея, или "пальма-конский хвост". Длинные изогнутые листья этого растения Люн связывает с жизнерадостностью и богатым воображением Львов.

Бокарнея в подборке Люн отражает жизнерадостность Льва

Дева (23 августа – 22 сентября) – фикус каучуконосный. Люн ассоциирует его с финансовым благополучием и ответственностью. Поэтому он, по её мнению, подходит надёжным Девам, которые любят доводить дело до конца.

Для Девы каучуконосный фикус символизирует ответственность

Весы (23 сентября – 22 октября) – монстера Адансона. Растение с отверстиями в листьях Люн считает жизнерадостным и подбирает его для Весов за их доброжелательность и готовность сотрудничать.

Монстера Адансона дополняет доброжелательный характер Весов

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – драцена. Для наблюдательных Скорпионов, которые глубоко переживают эмоции, Люн выбирает растение, символизирующее одновременно защиту и радость.

Драцена в подборке для Скорпиона сочетает символику защиты и радости

Растения для Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) – алоказия. Люн связывает её с заботой и защитой. В её трактовке эти качества помогают независимым Стрельцам сохранять душевное равновесие.

Алоказию Люн связывает с душевным равновесием Стрельцов

Козерог (22 декабря – 19 января) – бонсай. Это миниатюрное дерево Люн ассоциирует с серьёзным отношением к делу и финансовым благополучием. Такой выбор она объясняет упорством Козерогов и их готовностью работать ради цели.

Бонсай в подборке для Козерога символизирует серьёзное отношение к делу

Водолей (20 января – 18 февраля) – потос сорта Marble Queen. Его побеги свободно ниспадают из горшка в разные стороны. Люн связывает эту форму с изобретательностью Водолеев и их привычкой мыслить нестандартно.

Потос Marble Queen подходит Водолеям, которые любят нестандартные решения

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – фикус Бенджамина. Мечтательным Рыбам, которые выражают эмоции через искусство, Люн рекомендует его как напоминание о том, что замыслам нужна мотивация для воплощения.

Фикус Бенджамина в подборке Люн связан с художественным мышлением Рыб

Как сообщал "Телеграф", астрологический прогноз обещал Тельцам, Близнецам и Весам до конца ноября перемены в личной жизни, связывая их с прямым движением Венеры и Меркурия. Детальнее в прогнозе о переменах.