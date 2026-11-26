Проверить гипотезу поможет десятилетний обзор неба из обсерватории в Чили

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Во внешней части Солнечной системы могут скрываться планеты, о которых человечество до сих пор не знает. Астрономы продолжают исследовать далекие области за орбитой Нептуна, где теоретически может находиться небесное тело, способное изменить представление о строении нашей планетной системы.

Новое моделирование показало, что необычные орбиты самых далеких ледяных объектов могут объясняться гравитационным влиянием неизвестной планеты. Об этом пишет Universe Space Tech.

Где искать Планету X2

Гипотетический объект назвали Планетой X2. Лучше всего с наблюдениями согласовались модели, в которых ее среднее расстояние от Солнца составляло от 350 до 500 астрономических единиц. Одна такая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца – примерно 150 миллионам километров.

Даже в ближайшей к Солнцу точке своей орбиты гипотетическая планета находилась бы примерно в 200 астрономических единицах от него. Это примерно в пять раз дальше, чем среднее расстояние Плутона от Солнца.

Свет от такого небесного тела преодолевал бы путь до Земли за два-три дня. Для сравнения, солнечный свет доходит до нашей планеты примерно за восемь минут.

Почему астрономы ищут еще одну планету

За орбитой Нептуна расположены транснептуновые объекты – ледяные тела, часть которых относится к поясу Койпера. При этом астрономы обнаружили объекты, орбиты которых чрезвычайно вытянуты или наклонены, и их движение не всегда удается объяснить влиянием известных планет.

Среди таких небесных тел – Седна, 2012 VP113 и 2015 BP519. По результатам моделирования, гравитация Планеты X2 могла на протяжении миллиардов лет менять их орбиты, удаляя ближайшие к Солнцу точки траекторий или наклоняя их.

Ранее для объяснения особенностей движения далеких объектов астрономы выдвигали гипотезу о Планете 9. Однако Планета X2 в предложенной модели имеет примерно две массы Земли, тогда как Планета 9 – около 6,2 массы Земли.

Необычная орбита Седны проходит за пределами области, где притяжение Нептуна заметно влияет на ее движение Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Команда также проверила, могли ли так перестроить орбиты зародыши планет, которые гравитация планет-гигантов вытолкнула на окраины Солнечной системы. В большинстве симуляций эти зародыши покидали систему уже через несколько десятков миллионов лет. Орбиты, похожие на наблюдаемые, удалось получить лишь в трех из 200 симуляций, и даже в них было слишком мало тел на сильно наклоненных орбитах.

Как астрономы проверят гипотезу

Пока Планету X2 непосредственно не обнаружили. Результаты моделирования не являются доказательством ее существования, а исследователи признают, что отдельные расхождения с наблюдениями еще нужно объяснить.

Проверить гипотезу могут помочь наблюдения обсерватории имени Веры Рубин в Чили, где проводят десятилетний обзор неба LSST. Он позволит либо непосредственно обнаружить гипотетическую планету, либо проверить, соответствуют ли орбиты далеких объектов предсказаниям модели.

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