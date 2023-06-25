Именины Серафима в 2025 году: все дни, когда Серафим празднует День ангела

Не все знают историю происхождения этого имени

Имя Серафим на сегодняшний день считается редким, однако является древним и имеет интересную историю. "Телеграф" решил рассказать, каково значение этого имени, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Серафима.

Значение имени Серафим

Это имя возникло во времена распространения христианства от наименования шестикрылых библейских ангелов и с древнееврейского "серафим" переводится как "огненный". Это имя почитается как православной, так и католической церковью, при этом у него есть и более популярная женская форма Серафима.

Принято считать, что носители имени Серафим, — люди волевые, уверенные в себе и знающие себе цену. Они общительны, позитивны, являются надежными и интересными друзьями. Серафимы легко продвигаются по карьерной лестнице, а в личной жизни выступают хозяйственными и заботливыми партнерами.

Когда День ангела Серафима?

Носители имени Серафим отмечают именины два раза в год по церковному календарю ПЦУ:

2 января, 19 июля, — преподобный Серафим Саровский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.