Спасут ли Киев от безводья 10 генераторов для водоканала: объяснение эксперта

Какие насосные станции могут остаться без резерва и как блэкаут повлияет на отопление и канализацию

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Сколько генераторов нужно Киеву, чтобы даже во время длительного блэкаута в домах не исчезла вода? Правительство решило передать столице еще десять установок для работы водоканала. Однако достаточно ли этого оборудования, чтобы обезопасить город от перебоев, и почему вопрос резервного питания встал настолько остро только сейчас?

Потребность в дополнительных источниках электроэнергии стала очевидной после 3 ноября, когда из-за обесточивания насосных станций в Киеве временно прекратилось водоснабжение. Уже 5 ноября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о передаче столице десяти генераторов за счет резервного фонда. Еще 21 установку должны получить 12 общин в других регионах.

В то же время "Киевводоканал" уже имеет значительный парк резервного оборудования. Так почему даже наличие генераторов не гарантирует стабильной работы системы во время масштабных отключений? И не повторится ли ситуация, когда вместе со светом город теряет еще и доступ к воде?

"Телеграф" обратился за объяснением к вице-президенту Украинской водной ассоциации Артему Шире. В блицинтервью он рассказал, на какие объекты рассчитаны новые генераторы, что происходит с наиболее энергозависимыми элементами водопроводной системы и какие риски длительное обесточивание создает для отопления и канализации.

Ключевые факты из интервью:

Десять генераторов для Киева снижают риски, но не решают проблему.

Большие узловые насосные станции остаются без резервного питания.

"Киевводоканал" имеет около 100-110 мощных генераторов.

Отопление зависит от подпитки водой: без нее в сети падает давление.

— Достаточно ли 10 генераторов, выделенных правительством Киеву, для бесперебойного водоснабжения в случае длительного обесточивания?

— Все не так просто, как может показаться. Конечно, 10 генераторов — недостаточно, но это все равно плюс. Дальше возникает больше вопросов: как их будут запускать, как они будут работать, обеспечены ли топливом и насколько, что с подвозом горючего и заправкой. Потому что, условно говоря, генераторы уже выделены, и город сможет ими пользоваться.

Топливозаправочных комплексов или машин может быть недостаточно, а может, уже и хватает. Этого сказать не могу.

— От чего, кроме генераторов, зависит водоснабжение и водоотвод столицы?

— Главное в другом: водоснабжение и водоотвод Киева зависят не только от водоканала и генераторов. Есть еще большие магистральные насосные станции и водопроводные, и канализационные, где установлены высоковольтные насосы. Высоковольтных генераторов, в принципе, не существует в природе. От того, как будут работать такие установки, зависит очень многое. В коротком комментарии я не смогу дать содержательного ответа.

Предоставление генераторов – это большой плюс, поскольку они снижают риски. Будет ли ситуация совсем критической, пока сказать невозможно. Повторюсь, водоканал тоже работает над тем, чтобы не было аварий.

— Какие объекты смогут обеспечить питанием эти 10 генераторов?

— Наверное, это генераторы небольшой мощности, которые обеспечат питанием малые канализационные насосные станции. Этого точно недостаточно. Есть еще проблема, а точнее вызов, с поставкой дизельного горючего. Эти установки поставят на небольшие насосные станции, то есть обеспечат только отдельные части города.

— Сколько таких установок уже есть в распоряжении "Киевводоканала"?

— Насколько мне известно, на "Киевводоканале" на сегодняшний день установлено около 100–110 генераторов достаточно большой мощности.

— Готов ли город к длительному блэкауту с точки зрения водоснабжения?

— Во время длительного блэкаута проблемы будут скорее со светом, чем с водой. Но если блэкаут затянется, вода тоже остановится. Узловые насосные станции, такие как станция первого подъема или большая канализационная станция, имеют большую мощность. И именно на них таких генераторов нет.

Если узловая станция останавливается, станциям, которые расположены дальше по ветке, просто нечего подкачивать. Следовательно, при полном блэкауте воды не будет, и сделать уже ничего не получится.

— Можно ли обезопасить большие высоковольтные насосные станции?

— Для этого нужно строить защитные сооружения, и разговор об этом уже продолжается. Похоже, даже разрабатывают проекты небольших высоковольтных электростанций. Но радостных сообщений, что их успеют построить этой зимой, я пока не вижу. Вероятно, это произойдет через несколько месяцев или через пару лет.

По имеющейся информации, все находится на стадии заказа или проекта.

— Как это может повлиять на отопление? Если вода в системе есть, ее будут просто гонять по кругу?

— С отоплением интересная ситуация. Система отопления нуждается в постоянной подпитке водой, водопроводной или какой-то другой. Это называется подпитка теплосети. Если отключить ее, давление сразу падает, и подача тепла прекращается.

Подпитка бывает двух типов. Большие котельные, такие как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, тоже отапливающие город, имеют собственные водозаборы и собственную энергию. Когда они производят электроэнергию, то питают насосы, имеют избыточное тепло и подают в сеть и воду, и тепло. Но эти станции у нас не работают, и когда их запустят, пока неизвестно. Есть информация, что работы продолжаются, но когда именно их завершат, я не знаю.

Небольшие насосные и котельные подпитываются от водопровода. Как только воды в нем не станет, в сети упадет давление, и котельную придется выключить.

— Может ли система отопления Киева работать, если подпитка есть только в отдельных частях города?

— Я не знаю всей структуры города. Возможно, система отопления в столице цельная, поэтому ее можно подпитывать в одном месте, где есть свой водозабор и электричество, а воду подогревать в котельной без своей подпитки. Так это работает.

О положении дел в Киеве, честно говоря, не знаю. Доступа к такой информации у меня нет, даже не знаю, кого спросить.

— Насколько отопление уязвимо по сравнению с водоснабжением?

— Я думаю, что ситуация будет немного мягче, чем с водопроводом, потому что есть больше возможностей поддерживать сеть, но сложности, безусловно, возникнут. Если воды не будет, это значительно усложнит работу отопления, и какие-то участки будут отключаться. Ведь на теплосети тоже есть подкачивающие насосы по городу, а эта система сложнее, даже сложнее водопроводной.

Гибкости в ней, кажется, немного больше: все готовились, перебои с теплом уже были, так что, думаю, к ним подготовлены несколько лучше. Но это только предположение, внутренней информации у меня нет.

— Что будет с канализацией при длительном отключении света и повлияют ли на это генераторы?

— Информация такая же, как и по водопроводу: все вышесказанное касается и канализации. Есть большие узловые высоковольтные насосные станции, которые невозможно заживить от генератора, то есть ситуация та же. Малые генераторы пойдут на небольшие насосные станции, и их тоже придется обеспечивать дизельным топливом. А несколько больших узловых насосных станций остаются без питания.