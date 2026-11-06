Укр

Спасут ли Киев от безводья 10 генераторов для водоканала: объяснение эксперта

Автор
Надежда Рыбалко
Дата публикации
Читати українською
"Киевводоканал" Новость обновлена 06 ноября 2026, 12:10
"Киевводоканал". Фото Коллаж "Телеграфа"

Какие насосные станции могут остаться без резерва и как блэкаут повлияет на отопление и канализацию

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Сколько генераторов нужно Киеву, чтобы даже во время длительного блэкаута в домах не исчезла вода? Правительство решило передать столице еще десять установок для работы водоканала. Однако достаточно ли этого оборудования, чтобы обезопасить город от перебоев, и почему вопрос резервного питания встал настолько остро только сейчас?

Потребность в дополнительных источниках электроэнергии стала очевидной после 3 ноября, когда из-за обесточивания насосных станций в Киеве временно прекратилось водоснабжение. Уже 5 ноября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о передаче столице десяти генераторов за счет резервного фонда. Еще 21 установку должны получить 12 общин в других регионах.

В то же время "Киевводоканал" уже имеет значительный парк резервного оборудования. Так почему даже наличие генераторов не гарантирует стабильной работы системы во время масштабных отключений? И не повторится ли ситуация, когда вместе со светом город теряет еще и доступ к воде?

"Телеграф" обратился за объяснением к вице-президенту Украинской водной ассоциации Артему Шире. В блицинтервью он рассказал, на какие объекты рассчитаны новые генераторы, что происходит с наиболее энергозависимыми элементами водопроводной системы и какие риски длительное обесточивание создает для отопления и канализации.

Ключевые факты из интервью:

  • Десять генераторов для Киева снижают риски, но не решают проблему.
  • Большие узловые насосные станции остаются без резервного питания.
  • "Киевводоканал" имеет около 100-110 мощных генераторов.
  • Отопление зависит от подпитки водой: без нее в сети падает давление.

Достаточно ли 10 генераторов, выделенных правительством Киеву, для бесперебойного водоснабжения в случае длительного обесточивания?

— Все не так просто, как может показаться. Конечно, 10 генераторов — недостаточно, но это все равно плюс. Дальше возникает больше вопросов: как их будут запускать, как они будут работать, обеспечены ли топливом и насколько, что с подвозом горючего и заправкой. Потому что, условно говоря, генераторы уже выделены, и город сможет ими пользоваться.

Топливозаправочных комплексов или машин может быть недостаточно, а может, уже и хватает. Этого сказать не могу.

От чего, кроме генераторов, зависит водоснабжение и водоотвод столицы?

— Главное в другом: водоснабжение и водоотвод Киева зависят не только от водоканала и генераторов. Есть еще большие магистральные насосные станции и водопроводные, и канализационные, где установлены высоковольтные насосы. Высоковольтных генераторов, в принципе, не существует в природе. От того, как будут работать такие установки, зависит очень многое. В коротком комментарии я не смогу дать содержательного ответа.

Предоставление генераторов – это большой плюс, поскольку они снижают риски. Будет ли ситуация совсем критической, пока сказать невозможно. Повторюсь, водоканал тоже работает над тем, чтобы не было аварий.

Какие объекты смогут обеспечить питанием эти 10 генераторов?

— Наверное, это генераторы небольшой мощности, которые обеспечат питанием малые канализационные насосные станции. Этого точно недостаточно. Есть еще проблема, а точнее вызов, с поставкой дизельного горючего. Эти установки поставят на небольшие насосные станции, то есть обеспечат только отдельные части города.

Сколько таких установок уже есть в распоряжении "Киевводоканала"?

— Насколько мне известно, на "Киевводоканале" на сегодняшний день установлено около 100–110 генераторов достаточно большой мощности.

Готов ли город к длительному блэкауту с точки зрения водоснабжения?

— Во время длительного блэкаута проблемы будут скорее со светом, чем с водой. Но если блэкаут затянется, вода тоже остановится. Узловые насосные станции, такие как станция первого подъема или большая канализационная станция, имеют большую мощность. И именно на них таких генераторов нет.

Если узловая станция останавливается, станциям, которые расположены дальше по ветке, просто нечего подкачивать. Следовательно, при полном блэкауте воды не будет, и сделать уже ничего не получится.

Можно ли обезопасить большие высоковольтные насосные станции?

— Для этого нужно строить защитные сооружения, и разговор об этом уже продолжается. Похоже, даже разрабатывают проекты небольших высоковольтных электростанций. Но радостных сообщений, что их успеют построить этой зимой, я пока не вижу. Вероятно, это произойдет через несколько месяцев или через пару лет.

По имеющейся информации, все находится на стадии заказа или проекта.

Как это может повлиять на отопление? Если вода в системе есть, ее будут просто гонять по кругу?

— С отоплением интересная ситуация. Система отопления нуждается в постоянной подпитке водой, водопроводной или какой-то другой. Это называется подпитка теплосети. Если отключить ее, давление сразу падает, и подача тепла прекращается.

Подпитка бывает двух типов. Большие котельные, такие как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, тоже отапливающие город, имеют собственные водозаборы и собственную энергию. Когда они производят электроэнергию, то питают насосы, имеют избыточное тепло и подают в сеть и воду, и тепло. Но эти станции у нас не работают, и когда их запустят, пока неизвестно. Есть информация, что работы продолжаются, но когда именно их завершат, я не знаю.

Небольшие насосные и котельные подпитываются от водопровода. Как только воды в нем не станет, в сети упадет давление, и котельную придется выключить.

Может ли система отопления Киева работать, если подпитка есть только в отдельных частях города?

— Я не знаю всей структуры города. Возможно, система отопления в столице цельная, поэтому ее можно подпитывать в одном месте, где есть свой водозабор и электричество, а воду подогревать в котельной без своей подпитки. Так это работает.

О положении дел в Киеве, честно говоря, не знаю. Доступа к такой информации у меня нет, даже не знаю, кого спросить.

Насколько отопление уязвимо по сравнению с водоснабжением?

— Я думаю, что ситуация будет немного мягче, чем с водопроводом, потому что есть больше возможностей поддерживать сеть, но сложности, безусловно, возникнут. Если воды не будет, это значительно усложнит работу отопления, и какие-то участки будут отключаться. Ведь на теплосети тоже есть подкачивающие насосы по городу, а эта система сложнее, даже сложнее водопроводной.

Гибкости в ней, кажется, немного больше: все готовились, перебои с теплом уже были, так что, думаю, к ним подготовлены несколько лучше. Но это только предположение, внутренней информации у меня нет.

Что будет с канализацией при длительном отключении света и повлияют ли на это генераторы?

— Информация такая же, как и по водопроводу: все вышесказанное касается и канализации. Есть большие узловые высоковольтные насосные станции, которые невозможно заживить от генератора, то есть ситуация та же. Малые генераторы пойдут на небольшие насосные станции, и их тоже придется обеспечивать дизельным топливом. А несколько больших узловых насосных станций остаются без питания.

Теги:
#Киев #Вода #Киевводоканал #Генераторы #Артем Шира