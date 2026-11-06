Бизнес вынудят ради бронирования выделять работников под мобилизацию? Что говорят в Раде

До 1 декабря Кабмин планирует согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм

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Если война затянется, государство с высокой вероятностью привлечет к мобилизации бизнес. В конце октября правительство изменило правила бронирования: предприятия ОПК и энергетики потеряли стопроцентную отсрочку.

Подробнее об этом читайте в статье "Телеграфа": Найм бомжей и "фунтов" для статистики: сработает ли идея Кабмина "бронь в обмен на мобилизацию"

По словам народного депутата от "Слуги народа" Олега Дунды, мобилизационную нагрузку распределят между секторами экономики. В зависимости от отрасли в армию будут привлекать 3–5% работников предприятия.

Этот подход обсуждается на фоне правительственного предложения связать полное бронирование работников с регулярным добровольным привлечением части персонала в военную службу.

"Директора по персоналу, понимая эту нагрузку, будут управлять своим персоналом и какую-то долю людей отдавать на мобилизацию. И гарантированно, что они туда пойдут. Это будет говорить о том, что есть цивилизованная модель, когда и предприятия понимают свое будущее и ВСУ понимают, сколько мобилизованных у них точно будет. Но для этого, бизнес должен осознать свою ответственность", — объяснил нардеп "Телеграфу".

Дунда отмечает, что бизнес не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и готов за это платить. Изменить позицию он может только под давлением.

"Потому что заставят. Мы это оттягивали достаточно долго, но пришли к краю, когда оттягивать уже невозможно", — подчеркивает нардеп.

Искать ресурс для мобилизации призывают вне легального бизнеса

Эксперты и депутаты предлагают искать мобилизационный ресурс и среди чиновников, для которых квоты бронирования не снизили. А народный депутат от монобольшинства, член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак обращает внимание на теневой рынок труда.

"А еще у нас около трех миллионов человек, которые не оформлены и работают на теневом рынке труда. Но в этом направлении мы пока не слышали инициатив, как их легализовать и вывести в правовое поле, чтобы они платили налоги и подпадали под процедуру привлечения к силам безопасности и обороны", — отметил он.

По оценке депутата, сейчас нагрузку переводят на легальный бизнес со статусом критичности. От него ожидается, что он будет выполнять функции ТЦК и СП. Кицак не согласен с тем, что предприятиям поручают государственные задачи – от обустройства укрытий до мобилизации.

Кабмин обещает до 1 декабря согласовать с бизнесом прозрачный и действенный механизм. По правительственному подходу, за мобилизованным работником сохранят рабочее место и зарплату. Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова отмечает: если одновременно платить мобилизованному работнику и человеку, который его заменит, расходы на одну должность удвоятся.

СУП участвует в консультациях. Глазкова настаивает, что решение работника служить должно быть добровольным. Руководство или коллеги не должны давить на него из-за того, что бронирование команды зависит от его согласия.

"Нужны четкие ответы: какие обязательства будут иметь работодатели, как будет обеспечиваться добровольность решения работника, при каких условиях будет предоставляться бронирование и кто будет финансировать дополнительные гарантии?" – отметила она.

Напомним, ранее адвокат Сергей Касянчук рассказал "Телеграфу" может ли мужчина потерять бронирование из-за конфликта с начальником. Он объяснил, почему важно различать добровольное увольнение и ситуацию, когда работодатель инициирует аннулирование бронирования после конфликта с работником.