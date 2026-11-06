Город – почти руина: как сейчас выглядит Краматорск менее чем в 10 км от россиян (репортаж Яна Доброносова)

В городе нет света, воды и газа

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Из-за постоянных обстрелов россиян Краматорск Донецкой области превратился в руины. В населенном пункте осталось мало людей, но все-таки выехать смогли не все.

Прифронтовой город посетил корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как Краматорск выглядит сегодня. Эти кадры напоминают апокалипсис.

Враг находится чуть меньше, чем в десятке километров от населенного пункта и непрерывно использует различные виды вооружения.

По словам корреспондента, в городе очень много разбитых и почерневших домов и мало людей.

Разрушения в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Враг не избирателен — на фото разрушенный детский сад.

Такая участь уже традиционно постигла отделение Новой почты.

По городу очень опасно перемещаться на автомобилях. На кадрах большое количество сгоревших машин, среди которых можно заметить и автомобили скорой.

Осколки и воронки от боеприпасов на улицах Краматорска тоже не редкое явление.

Город пытается защищаться от FPV-дронов специальной сеткой. Местами также можно встретить бетонные пирамидки или "зубы дракона". Это уже на случай, когда россияне попробуют прорваться в сам город.

Несмотря на весь этот кошмар, в Краматорске все еще теплится жизнь. В водоеме купаются утки, а на улице — голуби ищут еду. По словам женщины, которая пришла покормить собак и птиц, в доме нет ни света, ни газа, ни воды. Однако, говорит она, всегда нужно оставаться людьми.

Небольшое количество людей, которое по каким-то причинам не выехало, выходит в город по своим делам, чтобы быстро вернуться домой. Там крест-накрест заклеены окна как во время Второй мировой.

"Донбасс — это Украина", — напоминают надписи на пустых улицах.

Ранее мы показали, что даже несмотря на постоянные неизбирательные террористические удары россиян, осень украсила Краматорск удивительными цветами и словно вернула туда жизнь.