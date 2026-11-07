Необычный лайфхак для собачников: как отучить любимца грызть ваши тапки

Значительных вложений не понадобится, но придется терпеть резкий запах

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Домашние собачки, особенно молодые, очень любят грызть все, что попадается им на глаза. В сети посоветовали странный, но действенный способ отучить любимца от этой привычки.

Пользовательница соцсети Threads пожаловалась, что не может приобрести себе мягкие теплые тапочки, чтобы ходить по квартире, потому что у нее есть собачка. Девушка вынуждена ходить в кроксах.

Она показала свою очень милую собачку, которая грызет ее вещи. А также – свою погрызенную обувь.

Милый "разрушитель". Фото: threads.com/@marylifeisgoodyep

Тапочки со следами собачьих зубов. Фото: threads.com/@marylifeisgoodyep

В комментариях авторы публикации посоветовали простой способ "убедить" собачку не грызть вещи. Для этого не требуется больших затрат или усилий.

Нужно только смазать вещи, о которые любимец точит свои зубки, бальзамом "Звездочка". По словам комментатора, после этого ее собачки прекратили грызть вещи. Хотя запах в доме был специфический.

Почему это работает

Этот народный способ защитить обувь и мебель от собачьих зубов основан на инстинктах и сильных сенсорных раздражителях. Бальзам "Звездочка" содержит смесь эфирных масел и экстрактов, запах которых совсем не привлекает собак.

В состав бальзама входят камфора, ментол, масло мяты перечной, эвкалипт, гвоздика и корица. Для собаки с обонянием, в тысячу раз острее человеческого, этот запах не просто резкий – он практически "бьет" в нос. Щенок подходит погрызть тапок, а получает мощный "ароматный удар".

Если собака попытается лизнуть или укусить смазанную вещь, эфирные масла ментола и камфоры повлекут за собой мгновенное жжение и раздражение слизистой рта и языка. Так формируется негативная связь: "взял тапочек в зубы – почувствовал жгучий, отвратительный вкус".

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