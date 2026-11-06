Среди руин с автоматами: как сейчас работают энергетики в Краматорске (репортаж Яна Доброносова)

Город всего в почти 9 км от фронта

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Несмотря на сложнейшую ситуацию в прифронтовом Краматорске, энергетики продолжают работать и возобновлять электросеть. Их работу регулярно прерывают сигналы воздушной тревоги и атаки FPV-дронов.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Краматорске и показал, как живет город сейчас. Здесь каждый день раздается канонада взрывов, вражеские удары разрушают дома украинцев и уносят жизнь.

Впрочем, энергетики продолжают бороться за каждый сантиметр электросети и прилагают колоссальные усилия, чтобы местные получили свет. Как видно на фото, после очередного удара, уничтожившего многоэтажку, была повреждена и электросеть. Когда ситуация с безопасностью позволила, энергетики сразу же приступили к работе. Однако кроме оборудования для ремонта они имеют с собой и автоматы.

Как работают энергетики в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Эти кадры поражают: на фоне развалин люди продолжают бороться за свет и жизнь. И такие ситуации в Краматорске не редкость, ведь взрывы раздаются в городе каждый день.

"Так работают электричества в Краматорске. У них есть оружие и время от времени они отбиваются от вражеских FPV-дронов", — говорится в подписи под видео.

Энергетики работают между тревомагами и обстрелами. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Заметим, что Краматорск находится всего в более чем 9 км от линии фронта. Город атакуют дронами, ракетами, бомбами. Многие местные уехали, но есть те, кто остается. И именно для них продолжают ежедневно работать энергетики, восстанавливая поврежденную сеть и возвращая свет в дома.

Расстояние от Краматорска до фронта

Последствия удара России по дому в Краматорске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, что Ян Доброносов также показывал, как в разгаре осени выглядел Краматорск. Город укрылся золото-оранжевыми красками, а опавшие листья скрыли немало последствий от ударов россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия ударила по вокзалу в Днепре. Было попадание в поезд.