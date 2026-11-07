Ученый сходил в туалет за камнем и чуть не сорвал эксперимент века

Томат нарушил природный эксперимент на Суртсее, где исследователи наблюдали за появлением жизни

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На вулканическом острове Суртсей ученые наблюдали, как природа заселяет новую сушу. Но однажды там неожиданно вырос томат. Его семена занес один из исследователей, несмотря на строгие ограничения доступа.

Об этом случае рассказал в посте в Threads пользователь andriiutkin. Он объяснил, как вмешательство человека нарушило замысел наблюдать за появлением жизни на острове без растений, занесенных случайно.

Почему Суртсей закрыли для посетителей

Суртсей образовался у берегов Исландии после извержения подводного вулкана. Новый участок суши стал природной лабораторией: ученые могли проследить, как организмы осваивают территорию, только что возникшую из океана. В отличие от древних островов, здесь за этим процессом можно было наблюдать с самого начала.

Карта Северной Атлантики с островом Суртсей Источник: andriiutkin/threads

Посторонним запретили посещать остров, чтобы не нарушить естественное заселение Источник: andriiutkin/threads

Суртсей сразу закрыли для посторонних. Ученых также допускали только в ограниченном количестве, а их одежду и обувь стерилизовали, чтобы люди не занесли на остров семена или споры. Ограничения должны были сохранить естественный ход заселения.

"Природа должна была сделать все сама. Растительность могла попасть туда только с ветром, волнами или птицами", – написал пользователь andriiutkin.

Исследователи хотели выяснить, что именно попадет на новую сушу без помощи людей. Ветер, вода и птицы переносят семена разными путями. Но даже если семя окажется на острове, это еще не означает, что растение там приживется.

Откуда взялся томат и что произошло с островом

Через несколько лет на Суртсее появились первые мхи. Во время тщательного осмотра вулканического пепла исследователи нашли и кустик томата. Выяснилось, что семя принес один из ученых: оно прошло через его пищеварительную систему и оказалось на острове после того, как тот справил нужду за камнем. Томат убрали – растение положили в пакет и сожгли.

Первые мхи появились на острове через несколько лет после его образования Источник: andriiutkin/threads

Со временем остров заселялся естественным путем. Птицы приносили семена, появились цветы, начали гнездиться чайки. В публикации также упоминаются тюлени и пауки. Постепенное освоение новой территории разными организмами называют экологической сукцессией. Со временем условия меняются, и на месте изначально голой поверхности формируется сообщество живых существ.

Фото помидора с острова Суртсей Источник: andriiutkin/threads

Океан и ветры одновременно разрушают природную лабораторию. Северная Атлантика смывает мягкий вулканический пепел, и Суртсей уже потерял половину своей площади. Острову осталось существовать еще около двухсот лет.

Суртсей уже потерял половину своей площади (красные контуры на фото) Источник: andriiutkin/threads

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