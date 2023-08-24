Прекрасное имя Ева: что нужно знать о носительницах этого имени и когда все Дни ангела Евы

По преданиям, именно это имя носила праматерь всех людей

Женское имя Ева на сегодняшний день является далеко не самым распространенным в Украине, однако уже много столетий оно неизменно одно из самых известных в мире.

"Телеграф" решил рассказать немного об этом имени, — что оно значит, откуда произошло, а также когда каждый День ангела Евы в году.

Значение имени

Это имя имеет еврейское происхождение и переводится как "дающая жизнь", "озорная", "подвижная". Многие религии считают, что Евой звали первую женщину на Земле. Кроме того, известны такие Евы как преподобномученица Ева Павлова, любовница Гитлера Ева Браун, знаменитая актриса и модель Ева Лонгория.

Встречаются такие формы имени как Хава (так оно произносится на Иврите), Ива, Эва. Также имя Ева может использоваться как сокращенная форма таких женских имен как Евгения, Эвелина, Евдокия, Евангелина и т.п.

Принято считать, что носительницы имени Ева обычно подвижные, трудолюбивые, веселые, самоуверенные, имеют сильные волевые и лидерские качества, очень любят свою семью. Кроме того, Евы обладают сильной интуицией и легко ранимы.

Когда День ангела Евы?

Евы всего раз в году отмечают именины по церковному православному календарю, — 27 августа, когда почитается святая Ева Павлова.

Поздравления с именинами Евы

Мы приготовили для Вас минималистичные открытки, которыми красиво и просто можно поздравить Еву с Днем ангела:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить женщинам по народным приметам.