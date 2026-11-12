А что случилось за 10 дней, что Путин начал играть в "миротворца"

Военный аналитик, экс-советник министра обороны Украины, координатор группы Информационное сопротивление Алексей Копытько высказал мнение о причинах гуманитарных предложений Кремля

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, 02.11.26 (относительно гуманитарной акции в Олешках): "Что касается продолжения этой практики, каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также пока аналогичных инициатив".

Проходит 10 дней.

Путин: А давайте повторим то, что было в Олешках, в Константиновке. "На мой взгляд (!), этот населённый пункт контролируют российские войска, мы обеспечим безопасность со своей стороны. Нам нужно пять суток, для того чтобы разминировать подходы к этому населённому пункту".

Во-первых, Путин знает: у Украины другая точка зрения на то, кто контролирует Константиновку. А с чего бы это Украине так думать?

Во-вторых, а что же случилось за 10 дней?

Моя гипотеза:

• Случились рекордные потери российских войск на уровне 2600 убитых и раненых в сутки;

• Случились Новокуйбышевский, Нижегородский, Ярославский, Саратовский, один из уфимских, Афипский, Рязанский, Омский НПЗ, Киришинефтеоргсинтез, ЛПДС "Самара", порт Усть-Луга и всякое по мелочи, типа эксклюзивных химических, электронных и авиаремонтных заводов.

И сразу очень резко возросло желание расширить "меры по укреплению взаимного доверия".

Поскольку Путин не может поехать в Китай с военными достижениями, как минимум он пытается нарисовать образ серийного миротворца и гуманиста.

В целом этого означает:

• пока российская сторона по-прежнему отбрасывает секторальные (энергетическое, морское) и региональные "перемирия";

• но сам факт готовности к локальным перемириям указывает, что такая практика возможна, она размывает контуры непримиримого подхода и вызывает одобрение россиян.

Чтобы подтолкнуть в таким "перемириям" надо не увлекаться гуманистическими эскападами Путина, а наоборот — усилить давление. Сгорит ещё пяток НПЗ и порты на Балтике – резко возрастут шансы деэскалации.

А если ещё Европа не дрогнет как минимум по СПГ (сжиженный природный газ — ред.) и подожмёт несколько позиций – будет лучшая миротворческая подача.

Источник: Facebook Копытько