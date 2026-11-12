Забаррикадировался в спортзале: возле Белого дома произошла стрельба, есть раненые

В районе Логан-Серкл перекрыли движение на нескольких участках улиц

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В Вашингтоне утром 12 ноября 2026 года произошла стрельба в районе площади Логан-Серкл, неподалеку от Белого дома. Ранены пять человек. Правоохранители перекрыли значительную часть квартала.

О пяти пострадавших сообщило AP, пишет Sky News. Система городских оповещений DC Alerts опубликовала в 8:47 по местному времени уведомление полиции о расследовании стрельбы в квартале 1400 на Черч-стрит в северо-западной части города.

В ориентировке описан белый мужчина плотного телосложения в серых шортах, с оружием серого и черного цвета. Полиция призвала сообщать сведения по номеру 911.

Sky News сообщает, что стрелок вошел в спортзал VIDA Fitness в районе Логан-Серкл и выстрелил посетителю в спину, после чего выбежал на улицу. Спортзал эвакуировали, а на улице также прозвучали выстрелы, из-за которых люди разбежались. По данным NBC News, подозреваемый забаррикадировался в спортзале; полиция сообщила, что его не задержали. Точные места стрельбы пока не установлены, правоохранители реагировали на сообщения из нескольких точек, мотив неизвестен.

CNN пишет, что в значительной части районов Дюпон-Серкл и Логан-Серкл действует предписание оставаться в помещениях. Жителям рекомендовали зайти в ближайшее здание, держаться подальше от окон и не выходить до дальнейшего уведомления. ABC сообщает, что школы рядом с местом происшествия перевели в режим изоляции.

Sky News пишет, что корреспондент издания заметил на улицах большое количество тяжеловооруженных сотрудников и бойцов SWAT, которые выстраивались неподалеку. Офицеры также заняли позиции на крыше возле места происшествия; район оцепили.

"Не предпринимайте никаких действий, звоните 911", – говорится в обращении полиции Вашингтона.

Первое уведомление о перекрытиях появилось в 8:38. Из-за работы полиции закрыли движение на восток на пересечении 15-й улицы и Пи-стрит, на запад – на пересечении 14-й улицы и Пи-стрит, а также перекресток 15-й улицы и Кью-стрит. Водителей попросили выбирать другие маршруты.

О перекрытиях на пересечениях 14-й и 15-й улиц городская служба сообщила в 8:38 Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Городская служба оповещений попросила избегать квартала 1500 на 15-й улице в северо-западной части Вашингтона до дальнейшего уведомления. Причиной указана работа правоохранителей.

Стрелок вошёл в спортзал в районе Логан-Серкл Источник: SkyNews

Как сообщал "Телеграф", в Кракове вооружённый 24-летний мужчина въехал на Главную рыночную площадь и открыл огонь по людям; погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения о нападении в Кракове. Этот случай даёт лишь отдельный контекст для новости о стрельбе в Вашингтоне и не подтверждает никаких сведений о подозреваемом или обстоятельствах вашингтонского происшествия.