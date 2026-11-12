"Если бы успели защитить энергетику летом": Гриб о критических последствиях задержек

ТСК выясняет, своевременно ли выполнили работы первого и второго уровней

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В некоторых областях до сих пор не завершили работы по защите энергетических объектов, хотя обещанные сроки уже истекли. По словам народного депутата Виктории Гриб, если бы их выполнили еще летом, Украине было бы легче пережить нынешний период усиленных российских обстрелов.

Об этом Гриб рассказала в интервью "Телеграфу". Депутат входит в парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ, а также временную следственную комиссию, которая выясняет вопросы защиты энергетики.

"В некоторых областях уже видим серьезные проблемы: работы, которые обещали завершить в установленные сроки, до сих пор не выполнены. Пока не буду называть конкретные регионы, поскольку комиссия еще рассматривает эти вопросы", – сказала Виктория Гриб.

По ее словам, Россия сейчас очень сильно атакует украинскую энергетику. Чтобы оценить, провалили ли ее защиту, депутат предлагает отдельно рассмотреть обеспечение средствами противовоздушной обороны и выполнение работ, которые непосредственно зависели от Украины.

Депутат разделяет вопросы помощи партнеров средствами ПВО и своевременности работ, за которые отвечала Украина Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Получили ли мы от партнеров, в частности от США, достаточно средств противовоздушной обороны? И вовремя ли выполнили то, что непосредственно зависело от нас, – в частности, строительство физической защиты первого и второго уровней? Именно это мы сейчас выясняем в рамках работы ВСК, в состав которой я вхожу", – пояснила Виктория Гриб.

Она добавила, что задержки с защитой энергетических объектов сегодня имеют критические последствия. Если бы необходимые работы завершили еще летом, до нынешнего усиления обстрелов, Украине было бы легче пережить этот период.

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