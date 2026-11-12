Макрон или Мэлони? Кто может представлять Европу на переговорах с Россией

Зеленский настаивает на постоянном месте Европы за переговорным столом

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон отметили, что готовы быть представителями Европы на переговорах с Россией. Но возникает вопрос: есть ли еще кандидаты и кто может подойти на эту роль?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT, чтобы получить ответ. По его мнению, самый вероятный формат представительства Европы на переговорах с Россией – общая команда: президент Европейского совета Антониу Кошта, Каллас или лидеры крупнейших европейских государств.

Коште ИИ отводит политическую роль, Каллас – дипломатическую и безопасность, а представителям ведущих стран – усиление веса переговоров.

Антониу Кошта

По состоянию на 12 ноября 2026 г. окончательной договоренности о мандате нет. Вопросы обсуждают на встречах европейских лидеров в Дублине. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, чтобы Европа принимала участие в переговорах, а не получала от США информацию после встреч с Путиным.

"Я бы не исключал, что в результате появится команда из трех-четырех представителей, а не один человек", – спрогнозировал ChatGPT.

Эммануэль Макрон

Кая Каллас

Среди кандидатов – президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Первый имеет дипломатический вес, но представляет, прежде всего, Францию. Второй поддерживает формат Германия, Франция и Великобритания. Британскому представителю прогноз отводит вопросы военной поддержки и гарантий безопасности.

Фридрих Мерц

Фаворитом ИИ назвал президента Финляндии Александра Стубба – из-за опыта взаимодействия с Россией и понимания угроз Восточной Европе. Среди альтернатив он также назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Александр Стубб

Джорджа Мэлони

ChatGPT отмечает, что ключевой принцип предлагаемого формата – полноценное участие Украины: Европа и США не должны договариваться с Россией об украинской безопасности без нее.

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