Starshield снова ограничили: какие альтернативы спутниковой связи есть у Украины

Сбои осложняют перехват российских реактивных дронов

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В четверг, 12 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых ограничениях Starshield. Среди возможных альтернатив – израильская HiSky, которую, по сообщениям СМИ, используют на украинских дронах, и будущая украинская сеть OBRIA. Ее первый испытательный спутник уже вышел на орбиту.

Заявление президента прокомментировал в своем Telegram-канале Сергей Стерненко. Зеленский рассказал, что военные проверили работу системы и установили: ограничения носят системный характер.

Стерненко напомнил, что его фонд уже внедрил решение, которое позволяет частично заменить Starlink/Starshield как систему связи для беспилотников. В подтверждение он опубликовал снимок одного из российских дронопортов, поражённого украинским БПЛА, на который собирали донаты.

Один из российских дронопортов. Скриншот: Сергей Стерненко

По словам волонтёра, в тот же день ни один беспилотник со Starlink не смог долететь до этой цели, тогда как аппараты с альтернативной системой связи выполнили задачу. Стерненко отметил, что на государственном уровне такое решение внедряют медленнее, чем хотелось бы.

Как ограничения Starshield влияют на оборону

"Действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подразделения сообщают о сбоях вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории. По словам президента, российские реактивные дроны уже поражали цели: средства перехвата не набирают нужную скорость и не успевают сбить их. Украинская сторона выясняет обстоятельства произошедшего с США.

Starshield – специализированная система SpaceX для военных, разведывательных служб и государственных структур. Ограничения на ее работу вводили и в октябре. 24 октября Зеленский сообщил, что прежний скоростной режим восстановили.

HiSky: связь с дроном на всем маршруте

Израильскую HiSky рассматривают как альтернативу для управления дальнобойными беспилотниками. Как пишет Yle, с конца октября появились сообщения, что компоненты системы находили на сбитых украинских дронах. Пока это информация СМИ, а не официальное заявление украинского командования.

HiSky покрывает всю европейскую часть России и обеспечивает двусторонний обмен данными во время полета. Благодаря этому маршрут можно менять, если дрон обнаружит плотную противовоздушную оборону, а аппарат – перенаправить на другую цель. Например, если первый дрон уже уничтожил главный объект нефтеперерабатывающего завода, следующие можно направить на резервуары или электрические узлы.

Двусторонняя связь позволяет перенаправить беспилотник на другую цель во время полета. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Компромисс – пропускная способность у HiSky ниже, чем у Starlink: передавать качественное видео в реальном времени через эту систему не получится. Если сигнал ослабевает, система автоматически переключается между спутниками. Это затрудняет подавление средствами радиоэлектронной борьбы.

OBRIA: собственная сеть под управлением Украины

Еще один вариант – создать национальную инфраструктуру. Украинская HIMERA сообщила, что 1 октября 2026 года вместе с датской GomSpace вывела испытательный OBRIA NANO на орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-18. Аппарат проверяет технологии для будущей сети связи, которую планируют передать под управление украинского оператора.

"Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель – развить возможности, которые усилят стратегическую безопасность государства и уменьшат зависимость от внешних поставщиков связи", – сказал сооснователь и СЕО HIMERA Миша Рудоминский.

Transporter-18 / NASA

Согласно планам, которые представители HIMERA раскрыли в ноябре 2026 года, для непрерывного покрытия Украины понадобится не менее 100 спутников, пишет UA.News. Сеть разрабатывают для военных, государственных учреждений и критической инфраструктуры. Она должна поддерживать передачу потокового видео и работу терминалов на движущемся транспорте. Сейчас испытательный аппарат пролетает над Украиной примерно раз в сутки и обеспечивает около шести минут устойчивой связи за один пролет.

По ноябрьской оценке вице-президента направления спутниковых технологий HIMERA Дмитрия Хмары, стартовый бюджет сети составит сотни миллионов евро. Оптимистичный срок развертывания, по его оценке, – не менее двух-трех лет. Рудоминский допускает, что при максимально благоприятных условиях это займет один-два года. Первый этап участники профинансировали самостоятельно; для дальнейшей работы рассчитывают привлечь частных инвесторов и воспользоваться программами сотрудничества Украины с ЕС. Проект также предусматривает локализацию производства спутников и наземных терминалов в Украине.

Как писал "Телеграф", офицер и эксперт по информационным технологиям Андрей Коваленко оценил ограничения Starlink/Starshield для Украины как риск для доверия к США: по его мнению, даже оплаченные услуги могут зависеть от политической воли – об этом он сказал в комментарии эксперта. Коваленко связывает надежность американских обязательств с безопасностью и доверием к компаниям из США.