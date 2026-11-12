Одни мерзнут, другие открывают окна: как украинцы переживают начало отопительного сезона

Читатели рассказали о температуре дома, расходах на отопление и перебоях с электричеством

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В Украине продолжается отопительный сезон, однако тепло пришло не во все дома. Часть жителей уже жалуется на слишком горячие батареи и большие счета, тогда как другие до сих пор вынуждены мерзнуть в собственных домах.

"Телеграф" спросил читателей в Facebook и Telegram, появилось ли уже отопление в их домах. В комментариях украинцы рассказали, как переживают начало холодного сезона, с какими проблемами сталкиваются и на что им приходится рассчитывать.

Как распределились голоса в Telegram

В опросе в Telegram приняли участие 158 читателей. Вариант о уже горячих батареях выбрали 65 участников, а об отсутствии отопления и холоде в доме – 46.

Еще 11 человек ответили, что отопление включали, но сейчас его нет. Это 7% участников голосования.

Индивидуальное, или автономное, отопление есть у 36 читателей, принявших участие в опросе. Этот вариант ответа набрал 23% голосов.

В голосовании были отдельные ответы о перебоях с отоплением и автономном отоплении

Комментарии в Facebook: перегретые батареи и расходы на дрова

В Facebook читатели описывали ситуацию в своих домах. Один из комментариев – о чрезмерно горячих батареях, постоянно открытых окнах и высокой плате за отопление. Автор связывает это с отсутствием регулятора температуры в доме.

"Батареи у нас так греют, что можно свариться. Окна постоянно открыты, а потом – астрономическая плата за отопление, на которую не хватает зарплаты. Все потому, что в нашем доме нет регулятора температуры: он стоит очень больших денег, а глава кооператива не хочет на день отключать отопление", – говорится в одном из комментариев читателей в Facebook.

Читательница связывает перегретые батареи и большие счета с отсутствием регулятора

"Купили дров на два месяца за нашу пенсию и пока включили отопление. А дальше как будет – Бог знает. Вот так и выживаем", – рассказывается в другом комментарии под опросом в Facebook.

"Для Одессы еще рано".

"В Днепре на Победе до сих пор нет отопления, температура в домах составляет 12 градусов. И электричества нет в течение 4 дней, у некоторых – 7, у других – 3", – рассказала пользовательница.

"Нет! Холодно, сыро, и свет дают по часам!".

"Да сколько там той зимы? Мы прошлым годом закалились", – пошутил еще один читатель в комментариях в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", по оценке эксперта, без тепла могут остаться 2500–3000 домов в Киеве, если атакуют отдельные элементы системы.