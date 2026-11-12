Тревога застанет посреди Днепра: чем опасны катера вместо мостов в Киеве

Скопления пассажиров у причалов создают отдельный риск во время войны

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Пассажирские катера предлагают использовать для сообщения между берегами Киева, но во время воздушной тревоги людям на воде негде укрыться. Суда проходили бы рядом с мостами, по которым пытаются бить российские оккупанты.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Катера вместо мостов в Киеве: сколько людей на самом деле перевезут суда и чем грозит тревога посреди Днепра"

Идею задействовать пассажирские катера озвучил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Катера будут проходить рядом с целями российских атак

Российские оккупанты периодически пытаются ударить по мостам, соединяющим берега столицы. Уже пострадали Северный и Южный мосты. По словам бывшего заместителя главного архитектора Киева Виктора Глебы, мост Патона находится в аварийном состоянии.

Директор ProMobility Дмитрий Беспалов обращает внимание на проблему защиты пассажиров: если тревога застанет катер на реке, спрятать людей негде. При этом маршруты судов проходили бы возле мостов – объектов, которые атакует противник.

Перевозки – только в крайнем случае

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук считает оправданным использование водного транспорта в условиях войны лишь при крайней необходимости.

"Во время войны опасно передвигаться по объектам, которые могут стать самой вероятной целью. Поэтому я говорю об использовании только в крайнем случае. Если произойдет транспортный коллапс, для важных грузов придется привлечь все имеющиеся средства. Опасность будет и для мостов, и для переправ, и для плавсредств на воде", – предупреждает Павел Лакийчук.

Отдельную угрозу эксперт видит в скоплениях людей на берегу: пассажиры будут собираться у причалов в ожидании рейса.

Ожидание рейса у причала собирает людей на берегу, что эксперт считает отдельной угрозой Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Днепр у нас – узкое место. Поэтому мосты и переправы для врага, очевидно, будут объектами первоочередного поражения. Опасность будет и для транспорта, курсирующего рядом с ними", – объясняет Павел Лакийчук.

Маневр на воде лишь немного снижает опасность

Преимущество катера перед наземным транспортом Лакийчук видит в свободе маневра. У капитана больше вариантов действий при налете, чем у водителя, оказавшегося на мосту.

"Автобус на мосту во время налета имеет всего два варианта: быстро ехать дальше или остановиться. А капитан катера может маневрировать. Это лучше, но опасность уменьшает ненамного", – уточняет Павел Лакийчук.

Маневренность катера дает капитану больше вариантов действий при налете, но лишь немного снижает риск Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для выхода на реку действует особый режим судоходства. В пределах Киева движение судов на период военного положения запрещено, а разрешение на выход выдает комендант Северной комендатуры исключительно на светлое время суток. Восстановление пассажирских перевозок требует согласования с военными.

Как сообщал "Телеграф", сетки на киевских мостах не защищают их от ударов, а российские дроны могут угрожать вантам сооружений по оценке угрозы мостам. Поэтому движение катеров рядом с мостами нельзя считать безопасным: источник говорит об уязвимости сооружений, но не оценивает напрямую угрозу речным судам.