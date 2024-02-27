Первая леди Украины в украинской вышиванке посетила символическую выставку "Ломикамінь" (видео)
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На выставке презентовали творческие работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно встречала зарубежную делегацию, посетила открытие выставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму". Выставка организована в представительстве президента Украины в АР Крым в столице Украины.
На мероприятии показали творческие работы о женщинах, которые незаконно попали за решетку из-за поддержки Украины. Елена Зеленская разместила на странице в Instagram красноречивое видео.
"Сопротивление в Крыму продолжается. И мировая общественность должна видеть, как россияне пытаются его сломать, совершая террор против тех, кто борется за свободу своей родины", — написала Зеленская.
"Ломикамінь" — это цветок, который растет на высокогорье в Крыму. Поэтическое название этому растению дала украинская поэтесса Леся Украинка, когда увидела его среди мерзлых камней и мхов на Ай-Петри. "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг", – написала тогда Леся Украинка.
Елена Зеленская подчеркнула, что таким цветком является каждая украинская женщина, которая имеет мужество прорасти сквозь камень любого деспотизма и террора.
На мроприятие первая леди Украины одела вышиванку с пышными рукавами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская в черной блузе с патриотической брошью выступила перед парламентариями ПАСЕ. Первая леди увлекает своими элегантными образами.