Первая леди Украины в украинской вышиванке посетила символическую выставку "Ломикамінь" (видео)

На выставке презентовали творческие работы о женщинах, незаконно заключенных из-за поддержки Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно встречала зарубежную делегацию, посетила открытие выставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму". Выставка организована в представительстве президента Украины в АР Крым в столице Украины.

На мероприятии показали творческие работы о женщинах, которые незаконно попали за решетку из-за поддержки Украины. Елена Зеленская разместила на странице в Instagram красноречивое видео.

"Сопротивление в Крыму продолжается. И мировая общественность должна видеть, как россияне пытаются его сломать, совершая террор против тех, кто борется за свободу своей родины", — написала Зеленская.

Елена Зеленская на выставке "Ломикамінь"

"Ломикамінь" — это цветок, который растет на высокогорье в Крыму. Поэтическое название этому растению дала украинская поэтесса Леся Украинка, когда увидела его среди мерзлых камней и мхов на Ай-Петри. "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг", – написала тогда Леся Украинка.

Елена Зеленская подчеркнула, что таким цветком является каждая украинская женщина, которая имеет мужество прорасти сквозь камень любого деспотизма и террора.

На мроприятие первая леди Украины одела вышиванку с пышными рукавами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Елена Зеленская в черной блузе с патриотической брошью выступила перед парламентариями ПАСЕ. Первая леди увлекает своими элегантными образами.