В "АТБ" отменили важную услугу из-за блэкаутов. Что теперь недоступно в супермаркете

Супермаркеты создают запасы воды и используют ее только на самое необходимое

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В "АТБ" посетителей перестали пускать в туалет в условиях перебоев с водоснабжением из-за последствий российских ударов по энергосистеме Украины. Раньше люди могли воспользоваться туалетом, обратившись к персоналу.

Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", когда не работает центральное водоснабжение, в супермаркетах набирают определенный объем воды в бочки. Запасы воды используют для внутренних нужд магазина. Моют витрины, пол и т.д. Также используют для того, чтобы сотрудники "АТБ" могли пользоваться туалетом.

"Нет, не пускают. Потому что набирают объем воды. Бочки, резерв. И пол помыть, и витрину. На бытовые задачи внутренние. Поэтому нет, не пускают", — объяснил "Телеграфу" работник "АТБ".

В условиях ограниченного ресурса воды посетители не могут воспользоваться санузлом. Речь идет об "АТБ" в регионах, где есть серьезные и долговременные проблемы с водой.

В первую очередь речь идет о Днепропетровщине, Киеве и области. Враг нанес разрушительные удары по объектам, обеспечивающим энергоснабжение. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

К слову, когда вода подается в нормальном режиме, если обратиться к персоналу "АТБ" с просьбой о посещении туалета, в большинстве случаев человеку не откажут.

Сотрудник сети пояснил, что в новых и отремонтированных магазинах предусмотрены санузлы для работников и посетителей. Поэтому дети, пожилые люди или другие покупатели, которым срочно нужно воспользоваться туалетом, могут обратиться за помощью к работникам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в "АТБ" заряжать ноутбук во время блэкаута. Что будет, если попытаться работать с ноутом в супермаркете.