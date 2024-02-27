Перша леді України в українській вишиванці відвідала символічну виставку "Ломикамінь" (відео)
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На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України
Перша леді України Олена Зеленська, яка нещодавно зустрічала закордонну делегацію, відвідала відкриття виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму". Виставку організували у представництві президента України в АР Крим у столиці України.
На заході показали мистецькі роботи про мужніх жінок, які незаконно потрапили за грати через підтримку України. Олена Зеленська розмістила на сторінці в Instagram промовисте відео.
"Опір у Криму триває. І світова громадськість має бачити, як росіяни намагаються його зламати, вчиняючи терор проти тих, хто виборює свободу своєї батьківщини", – висловилася Зеленська.
"Ломикамінь" – це квітка, яка росте на високогір'ї в Криму. Поетичну назву цій рослині дала українська поетеса Леся Українка, коли побачила її серед мерзлого каміння та моху на Ай-Петрі. "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг", – написала тоді Леся Українка.
Олена Зеленська наголосила, що такою квіткою є кожна українська жінка, яка має силу прорости через камінь будь-якої диктатури та терору.
На захід перша леді України одягла вишиванку з пишними рукавами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська у чорній блузі з патріотичною брошкою виступила перед парламентарями ПАРЄ. Перша леді захоплює своїми елегантними образами.