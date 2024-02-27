Перша леді України в українській вишиванці відвідала символічну виставку "Ломикамінь" (відео)

На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України

Перша леді України Олена Зеленська, яка нещодавно зустрічала закордонну делегацію, відвідала відкриття виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму". Виставку організували у представництві президента України в АР Крим у столиці України.

На заході показали мистецькі роботи про мужніх жінок, які незаконно потрапили за грати через підтримку України. Олена Зеленська розмістила на сторінці в Instagram промовисте відео.

"Опір у Криму триває. І світова громадськість має бачити, як росіяни намагаються його зламати, вчиняючи терор проти тих, хто виборює свободу своєї батьківщини", – висловилася Зеленська.

Олена Зеленська на виставці "Ломикамінь"

"Ломикамінь" – це квітка, яка росте на високогір'ї в Криму. Поетичну назву цій рослині дала українська поетеса Леся Українка, коли побачила її серед мерзлого каміння та моху на Ай-Петрі. "Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг", – написала тоді Леся Українка.

Олена Зеленська наголосила, що такою квіткою є кожна українська жінка, яка має силу прорости через камінь будь-якої диктатури та терору.

На захід перша леді України одягла вишиванку з пишними рукавами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олена Зеленська у чорній блузі з патріотичною брошкою виступила перед парламентарями ПАРЄ. Перша леді захоплює своїми елегантними образами.