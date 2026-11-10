Не каждая дрель подойдет для ремонта: как не ошибиться с выбором и не испортить стены

Как не купить не тот инструмент и не испортить ремонт

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Ремонт и обустройство дома часто требуют использования специальных инструментов, среди которых дрель занимает одно из важнейших мест. С ее помощью можно выполнить немало бытовых задач – от сборки мебели до установки различных конструкций.

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Однако даже простая работа по сверлению требует внимательности, ведь одно неверное движение может повредить стену, испортить отделку или задеть скрытые коммуникации. Именно поэтому важно правильно подобрать инструмент и знать основные правила его использования. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Как выбрать дрель для домашних работ

Прежде всего перед покупкой дрели стоит определиться, для каких работ она нужна. Если инструмент будут использовать преимущественно дома для сверления отверстий в дереве, пластике или металле, достаточно обычной безударной модели. Для работы с кирпичом и бетоном лучше выбрать ударную дрель или перфоратор, поскольку они рассчитаны на более твердые материалы.

Не менее важно обратить внимание на мощность устройства, скорость вращения и возможность регулировки оборотов. Для бытовых задач обычно не нужна слишком мощная модель, однако функция регулировки скорости поможет точнее контролировать процесс и снизить риск повреждения поверхности.

Для кирпича и бетона лучше выбрать ударную дрель или перфоратор Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как правильно подобрать сверло

Насадки должны соответствовать материалу, с которым предстоит работать. Для дерева используют специальные сверла по дереву, для металла – спиральные, а для бетона и кирпича нужны насадки с твердосплавным наконечником. Несоответствующее сверло может испортить поверхность или быстро выйти из строя.

Несоответствующее сверло может повредить поверхность или быстро выйти из строя Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сверлить стены, чтобы не повредить их

Перед началом работы нужно убедиться, что в месте сверления нет электрических кабелей, труб или других скрытых коммуникаций. Для этого стоит воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить опасные участки.

Саму работу лучше начинать на небольших оборотах, постепенно увеличивая скорость. Не стоит чрезмерно давить на инструмент или резко менять направление движения – это может привести к появлению трещин и сколов.

Правильно подобранная дрель, подходящие насадки и соблюдение основных правил помогут аккуратно сделать отверстия, не повредить стены и избежать лишних расходов на ремонт.

Перед сверлением стены стоит проверить ее на наличие скрытых кабелей и труб Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как ранее писал "Телеграф", старые инструменты, которые десятилетиями пылились в гаражах и мастерских, могут заинтересовать коллекционеров. Некоторые такие вещи имеют особую ценность, поэтому прежде чем выбрасывать дедушкино наследство, стоит проверить, не скрывается ли среди него настоящий раритет.