Когда начинается Великий пост в Украине в 2024-м: дата по новому стилю, традиции и история

Рассказываем, что в этот период нельзя делать

Православная церковь совершает Великий пост (или Святую Четыредесятницу) в течение шести недель перед Пасхой. Во время поста нужно чаще молиться, посещать церковь и заботиться о чистоте души. В это время также нельзя употреблять некоторые продукты.

Когда начинается Великий пост в Украине в 2024 году

В 2024 году по новому стилю православные христиане празднуют Пасху 5 мая. Итак, Великий пост начнется в понедельник, 18 марта и продлится до субботы, 5 мая. Продолжительность поста – 48 дней. Он состоит из сорока денного поста (Четырехдесятницы) и Страстной недели, которой предшествует Вербное воскресенье.

Великий пост 2024 года: история

Церковь установила Великий пост в память о начале земной проповеди Господа Иисуса Христа, предшествовавшего посту. Он на протяжении 40 дней отказывался от еды, несмотря на соблазны от дьявола. Период Великого поста – время для размышлений. Христиане в это время вспоминают, что Иисус Христос был предан своим ученикам и распят на кресте.

Что запрещено делать в Великий пост

Во время Великого поста нельзя ссориться с родными, ругаться и осуждать кого-то за что-нибудь. Запрещается развлекаться, праздновать свадьбу и венчаться. В этот период также нужно отказаться от вредных привычек. К примеру, зависимость от азартных игр, соцсетей, алкоголя.

Также в период Великого поста нельзя есть такую пищу: мясо, рыбу, молоко, яйца и все продукты животного происхождения. Однако рыбу и морепродукты можно употреблять на Благовещение (8 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля).

Напомним, что Масленицу в 2024 году празднуют с 11 по 17 марта. В эту неделю нужно насытиться тем, что нельзя употреблять во время Великого поста.