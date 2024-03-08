Церковне свято 8 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не привернути нещастя

Сьогодні у православне свято не можна пригощати хлібом і лихословити

Цієї п’ятниці, 8 березня (21 березня за новим церковним календарем), православна та греко-католицька церква вшановують пам’ять преподобного Феофілакта Сповідника.

Святий Феофілакт проживав у Константинополі у VIII столітті, часи якого запам’яталися "іконоборчою єрессю". У цей час заборонялося шанування святих ікон, яке вважалося мало не ідолопоклонством. Багато патріархів боролися з цим рухом, включаючи святого Тарасія, вчителя Феофілакта. Він провів багато років у чернецтві на березі Чорного моря.

Згідно з легендою, одного спекотного полудня завдяки молитвам Феофілакта порожня посудина почала виливати воду для женців, які працювали на полях. Пізніше його було призначено єпископом Нікомідійським. У цей час у Константинополі правив новий імператор-іконоборець Лев П’ятий. Патріарх Никифор, наступник Тарасія, не зміг переконати його не порушувати миру Церкви. Під час їхньої розмови єпископ Феофілакт засудив єретиків і передбачив імператору близьку загибель. За це його заслали до віддаленої фортеці, де він прожив 30 років і помер від старості близько 845 року. Через пару років після його смерті шанування ікон було відновлено.

Традиції та прикмети на 8 березня

Здавна цей день був пов’язаний із приходом весни. Вірили, що саме 8 березня цей чудовий теплий сезон перемагає зиму та починає царювати на землі.

Якщо ви прагнете цього дня до заробітку та забезпечення стабільності, то налаштуйтеся на співпрацю та взаємодопомогу. Не намагайтеся досягти мети чиїмось коштом, не підставляйте людей, а спрямуйте всі зусилля на конструктивну діяльність. Ви впораєтеся з будь-якими перешкодами та відкриєте для себе безліч можливостей. Важливо діяти з чистими думками та мотивами.

Хмари швидко і високо пливуть — на хорошу погоду.

Туман 8 березня — до заморозків.

Яка погода упродовж дня, таким і буде літо.

Прилетіли жайворонки – до ранньої та теплої весни.

Якщо у хуртовину 8 березня сніг ляже на поля хвилями та пагорбами, це обіцяє гарний урожай овочів у городі та ярих хлібів.

Що не можна робити 8 березня

Заборонено пригощати незнайомців хлібом, це може обіцяти нещастя.

Не можна злитися і лихословити, інакше притягнете на себе великі неприємності.

Не треба розпочинати нових справ і будувати плани, все одно задумане не здійсниться.

У кого іменини 8 березня

Цього дня іменини святкують Опанас, Лазар, Феодорит, Феофілакт, Іван та Володимир.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

8 березня в Україні та світі святкують Міжнародний жіночий день (8 Березня). Це Міжнародний день, у який відзначають не "свято весни, краси та жіночності", а історичні, культурні та політичні успіхи жінок, а також проводять акції проти гендерної нерівності по всьому світу.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день жіночого пивоваріння, День коректорської правки та День весняних крил. У США святкують незвичайну подію – День арахісу, залитого шоколадом (National Peanut Cluster Day).

Раніше "Телеграф" розповідав, що березень щедрий на святкові дні, вихідні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат у перший весняний місяць.

Також ми писали, що незабаром українці відзначатимуть одне з найбільших релігійних свят. Дізнайтесь, коли у 2024 році в Україні святкується Великдень. Перед ним християни повинні дотриматися Великого посту 2024.