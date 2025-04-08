Попали в немилость к Трампу? Экс-посол оценил работу украинских дипломатов в США

Трамп и его команда постоянно озвучивают кремлевские нарративы

Для президента США Дональда Трампа Украина не имеет такого большого значения, как при Джо Байдене, и это усложняет коммуникацию с официальным Вашингтоном. Особенно на фоне того, что Киев проиграл россиянам медиавойну за умы представителей республиканской администрации.

Об этом в мини-интервью "Телеграфу" рассказал профессиональный дипломат, посол Украины в Республике Хорватия (2010-2017) и Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко.

Больше об этом читайте в публикации: "Украина чуть ли не на птичьих правах": дипломат о сложностях с Трампом и жизненно важный для Киева шаг" .

По его словам, особое значение приобретают контакты с влиятельными представителями республиканской администрации, установленные ранее.

— Еще важнее, если эти контакты включают кого-то из ближайшего окружения Трампа, политической, партийной или бизнес-среды. Есть ли такой контакт у официального Киева сказать сложно, ведь об этом никто публично пытается не говорить. Учитывая досадную ситуацию, которая произошла в Овальном кабинете во время переговоров и разговора с прессой президентов Украины и США, похоже, что украинская сторона еще не вхожа, а точнее сказать, еще не имеет доверительных отношений с топ-руководством новой республиканской администрации. Однако это касается не только Киева. В немилость попали и многие бывшие союзники США на Североамериканском континенте и Европе, — говорит дипломат.

По его мнению, говорить, что именно украинцы не смогли проложить дорожку к сердцу нового американского президента и его окружения, будет неправильно.

— Плохо то, что ощущается значительное российское влияние на Трампа и его команду, постоянно озвучивающую кремлевские нарративы. Очевидно, россияне используют свой канал общения, ведь Трамп периодически посещал Москву и Петербург еще с 1987 года. Может ли это представлять определенную угрозу украинской позиции? Еще как, — считает экспосол.

Он полагает: несмотря ни на что, нужно уделить особое внимание американскому информационному треку, где мы полностью проигрываем медиа-войну россиянам.

— Если Кремль бросает на информационную войну миллиарды долларов, это не просто так. Затем вложенные средства возвращаются сторицей, как мы видим в случае со США. У россиян все дипломаты работают или воюют в информационном поле страны аккредитации, не является случайностью для Украины, — отмечает Александр Левченко.

Как активный свидетель многих войн на Западных Балканах, он отметил: если не выиграть информационную войну в мировом и американском информпространстве, можно проиграть противнику войну в целом.

— Нам нужно увеличить финансирование на информационную войну даже не в десятки, а в сотни раз. Если бы мы пропорционально расходам россиян так финансировали наш фронт, то московиты уже давно были бы в Киеве, — подытожил экс-дипломат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Путин держит Трампа на крючке.