"Арсенал" - "Реал": букмекеры обновили прогноз в день матча Лиги чемпионов

Назван фаворит пары четвертьфиналистов

Во вторник, 8 апреля, лондонский "Арсенал" и мадридский "Реал" сыграют первый четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Реал".

По мнению букмекеров, в этой встрече немного больше шансов на успех имеют англичане. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики считают, что в полуфинал от этой пары выйдет "Реал" — коэффициент 1,68 против 2,26 за "Арсенал". Однако у Канониров больше шансов на триумф в домашней игре — 46% против 27% за Сливочных.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Арсенал" — "Реал":

Favbet: (победа Украины 2,13 — ничья 3,50 — победа Бельгии 3,50)

William Hill: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Встреча "Арсенал" — "Реал" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире. Добавим, что ответная встреча между командами состоится 16 апреля.

Напомним, Канониры стали третьими на основном этапе ЛЧ, Сливочные показали лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером.

В 1/8 финала ЛЧ "Реал" только в серии пенальти прошел "Атлетико", а "Арсенал" с легкостью выбил ПСВ. Добавим, что победитель противостояния "Арсенал" — "Реал" в полуфинале турнира сыграет против ПСЖ/"Астон Виллы".