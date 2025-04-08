Бронь для резервиста возможна? Объясняет юрист

Оперативный резерв делиться на две очереди

Правила бронирования от мобилизации изменились в апреле 2025 года. Однако граждан, которые находятся в военном резерве, забронировать нельзя.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Он объясняет, что предприятия больше не имеют возможности забронировать таких работников, даже при их критической важности для экономики или обороны.

По словам специалиста, речь идет о гражданах, которые ранее проходили службу в Вооруженных Силах Украины, были уволены, но автоматически отнесены к оперативному резерву. Так, эти лица не подлежат бронированию согласно действующему законодательству.

"В прошлом году почти всех увольнявшихся причислили к оперативному резерву. К сожалению, резервистов невозможно забронировать", — отметил Дерий.

Отметим, оперативный резерв — это особая категория граждан Украины, которые уже прошли военную службу (в основном по контракту или по мобилизации), были уволены из рядов Вооруженных Сил, но остаются обязанными при необходимости вернуться в армию.

Есть две очереди оперативного резерва:

Первая очередь – военнослужащие или срочники, заключившие контракт на службу в резерве и имеющие боевой опыт (АТО, ООС, международные миссии). Такими резервистами укомплектовываются боевые подразделения. Вторая очередь – бывшие военнослужащие; срочники, которые прошли военную службу до 2014 года; участники АТО и ООС, не подписавшие контракт на службу.

Напоминаем, могут ли вас мобилизовать с броней от мобилизации. Такие случаи действительно случаются.

Ранее бронирование осуществлялось из-за бумажных выписок Министерства экономики, согласованных Минобороны. Но были случаи, когда работники ТЦК и СП их игнорировали и мобилизовали военнообязанных.

С конца 2024 года бронирование стало автоматическим через портал "Дія". Однако если бронь там не подтянулась, военнообязанного все равно могут мобилизовать. Кроме того, иногда ТЦК и СП могут не знать о бронировании из-за отсутствия сверки с работодателем.

Ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев могут потерять бронь от мобилизации в апреле. У "Резерв+" может появиться предупреждение.