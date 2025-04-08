В Киеве в супермаркете продают вонючий фрукт: сколько он стоит и чем пахнет (видео)

Фрукт весит более 9 килограммов

В одном из киевских магазинов заметили фрукт, который стоит почти как две минимальные зарплаты в Украине. Однако из-за его специфического запаха, есть этот фрукт нужно крайне осторожно и желательно не в общественны местах.

Соответствующие видео, сделанные в магазине, появились в социальных сетях. На кадрах видно, что стоимость этого плода составляет 14 248 гривен. Его вес — более 9 килограммов. Цена на 1 кг — 1499 грн.

Отметим, что сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен. Таким образом, цена фрукта практически равна этой сумме.

В другом супермаркете фрукт оказался немного дешевле. Его стоимость составила 13 835 гривен за 9,2 кг. А цена одного килограмма — 1499 гривен.

В комментариях под роликом некоторые стали предполагать, что дорогой фрукт — это дуриан. Однако рядом со стоимостью на ценнике указано, что это джекфрукт.

Хотя оба они имеют необычный вид, вкус и аромат, джекфрут и дуриан — это два совершенно разных фрукта.

У джекфрута больше шипов, чем колючек, поэтому его легче собирать. Его внутренняя часть пронизана слизистыми волокнами, из-за чего плод трудно сломать. К слову, его необычный запах описывают так: жевательная резинка, ананас, банан и гнилой лук. Из-за этой смеси ароматов его иногда даже запрещают в общественных местах.

А вот дуриан запрещен к употреблению в большинстве общественных мест из-за его более резкого запаха. Некоторые описывают его вонючие носки или канализационные воды.

Напомни м, ранее "Телеграф" писал о том, что партия авокадо с повышенным содержанием тяжелых металлов могла потенциально попасть на территорию Украины.